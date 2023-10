W sobotę na przebudowaną w Bytomiu ul. Piekarską wrócą tramwaje. To wyjątkowe miejsce w skali kraju – do niedawna tamtejszą linią nr 38 o długości 1350 m kursowały tylko wagony historyczne. Teraz nieco wydłużoną linią na co dzień pojadą niskopodłogowe wozy; zabytkowe – tylko w dni wolne.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Charakterystyczna ul. Piekarska, z dodającymi jej klimatu zabytkowymi tramwajami, w poprzednich latach była już bardzo zniszczona. Jej odnowienie wykonano dzięki porozumieniu spółki Tramwaje Śląskie SA oraz gminy Bytom, reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów i Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Jak mówił na piątkowym briefingu w miejscu inwestycji, w rejonie zabytkowego cmentarza Mater Dolorosa, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, w ostatnich kilkunastu miesiącach ul. Piekarską przebudowano kompleksowo - z nową infrastrukturą podziemną (kanalizacyjną, wodociągową, gazową, teletechniczną), jezdniami, chodnikami, torowiskami, przystankami i oświetleniem. "Zrobiono tu wszystko, co powinno się przy takiej inwestycji robić" - zapewnił Wołosz.

Prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik zaznaczył, że wraz z przebudową ul. Piekarskiej, na której powstało m.in. nowoczesne torowisko, poprawi się oferta dla pasażerów. Tramwaje linii nr 38, które dotąd kończyły trasę przy kościele św. Trójcy, dzięki zbudowanym połączeniom torowym dojadą do Placu Sikorskiego, który jest centralnym dworcem tramwajowym w mieście.

Chodzi o budowę nowych relacji na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Sądową i następnie ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich. W efekcie pasażerowie tramwajów jadących w stronę Placu Sikorskiego będą mogli wysiąść na dodatkowych przystankach Bytom Sąd i Bytom Moniuszki. W trasie z Placu Sikorskiego pierwszym przystankiem będzie Bytom Kościół św. Trójcy.

Tramwaje będą kursowały jednotorową linią nr 38 przez większość dnia co 20 min, rano i wieczorem co 30 min. Knapik potwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, trasa będzie obsługiwana na co dzień kupionymi specjalnie dla niej dwoma nowoczesnymi, krótkimi niskopodłogowymi wagonami dwukierunkowymi poznańskiej firmy Modertrans. Zabytkowy tabor typu N pojedzie tam w dni wolne - w co drugim kursie.

Przedstawiciele TŚ i miasta mówili w piątek, że choć prace wykończeniowe, przede wszystkim brukarskie i nawierzchniowe, będą na ul. Piekarskiej jeszcze przez pewien czas trwały, uruchomienie od soboty linii nr 38 (pierwszy kurs o godz. 4.12 z Placu Sikorskiego) ułatwi mieszkańcom dotarcie do znajdujących się przy ul. Piekarskiej cmentarzy. Sama ulica zostanie czasowo na okres Wszystkich Świętych otwarta od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich (i jednokierunkowo do ul. Kwiatowej) - potem, do zakończenia prac, będzie znów zamknięta.

W piątkowym briefingu w Bytomiu uczestniczyli m.in. pasjonaci tramwajów. Jeden z nich, przybyły specjalnie z Wlk. Brytanii, zapewniał dziennikarzy, że bytomska linia nr 38 jest znana na całym świecie; w poprzednich latach przyjeżdżali przejechać się nią jego znajomi ze Stanów Zjednoczonych czy z Australii.

W czasie briefingu prezes Tramwajów Śląskich przejęzyczył się mówiąc, że linia nr 38 (zamiast na Plac Sikorskiego) dotrze od soboty na Plac Wolskiego, gdzie przy bytomskim dworcu kolejowym znajduje się dworzec autobusowy. Zaraz jednak poprawił się i odniósł do wcześniejszych planów miasta i TŚ dociągnięcia do Placu Wolskiego tramwajowej odnogi wzdłuż ul. Bohaterów Warszawskich. "To za trzy lata" - wskazał, co potwierdził uczestniczący w briefingu wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Koszt przebudowy bytomskiej ul. Piekarskiej wyniósł 58,7 mln zł brutto, z czego w części tramwajowej 29,5 mln zł (tu dofinansowanie funduszami europejskimi sięgnęło 76 proc.), w części wodno-kanalizacyjnej 6,2 mln zł, a w częściej drogowej - prawie 23 mln zł (w tym 8,5 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i 8,1 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

"Chciałbym to podkreślić - bo jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości - czy naszemu krajowi są potrzebne środki unijne, to proszę spojrzeć w lewo i w prawo - tylko dzięki nim ten projekt o łącznej wartości blisko 60 mln zł udało się zrobić" - mówił w piątek prezydent Bytomia. "Liczę, że te środki europejskie szybko zaczną do kraju płynąć, bo takich inwestycji mamy jeszcze do zrobienia mnóstwo - zarówno my, jak i koledzy z ościennych miast" - dodał.

Przebudowę ul. Piekarskiej na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich - zamówiono w lutym 2022 r. W przetargu wybrano tańszą z dwóch ofert, firmy Eurovia, pierwotnie opiewającą na 49 mln zł brutto.

Po stronie tramwajowej zamówienie dotyczyło realizacji zadania pn. "Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu". To element ponadmiliardowego "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską.

Bytomską jednotorową linię 38, w obecnym kształcie, uruchomiono 10 lutego 1982 r. Od lat jeździł nią jeden z dwóch dwukierunkowych tramwajów typu N Tramwajów Śląskich: noszący imię Paulek wóz z 1949 r. albo Hildka z 1951 r. W obecnej perspektywie unijnej TŚ zamówiły dla linii nr 38, z której korzysta wiele starszych osób, dwa niskopodłogowe wagony Moderus MF 10 AC BD.