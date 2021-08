C.H. Robinson wprowadza transport FTL

Nadawcy stale rozwijają się, aby nadążyć za coraz wyższymi oczekiwaniami klientów. Wiodące firmy transportowe i logistyczne, takie jak C.H. Robinson idą w ich ślady, opracowując technologie i strategie, które pozwolą im zapewnić szybkie, wydajne i jednocześnie niezawodne rozwiązania transportowe. Jednym z nich jest transport FTL.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 16-08-2021, 12:31

Arkadiusz Glinka, Dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe

Sam skrót FTL pochodzi od trzech angielskich słów – Full, Truck i Load. To taki rodzaj transportu, w którym ciężarówka jest w pełni załadowana i przewozi wszystkie towary bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy ładunku. Strategia transportu FTL zakłada, że ​​na trasie nie ma przeładunków towaru. Dlatego też ten rodzaj transportu jest zalecany do przewozu delikatnych lub niebezpiecznych produktów, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas takiego przeładunku. FTL jest również powszechnie wybierany jako najlepszy sposób transportu na trasach transgranicznych.

„Połączenie rozwiązań transportowych FTL, wiodącej w branży technologii, która zapewnia widoczność w łańcuchu dostaw oraz lokalnych ekspertów w każdym kraju, to przepis na szybki i niezawodny transport end-to-end. Mamy duże doświadczenie w niezawodnym transporcie ładunków po całej Europie przez główne korytarze transgraniczne i poza nimi. Jako C.H. Robinson przewozimy najwięcej ładunków całopojazdowych (FTL) ze wszystkich firm na świecie” – komentuje Arkadiusz Glinka, Dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

Kiedy wybrać transport całopojazdowy?

FTL to najlepsze rozwiązanie dla tych, dla których szybki, niezawodny, bezpośredni transport bez przeładunków jest priorytetem. Decydując się na FTL, nadawcy biorą pod uwagę kilka aspektów, w tym rozmiar i wagę przesyłki, rodzaj transportowanych produktów i ustalone terminy dostaw. FTL jest wysoce zalecany w przypadku produktów, które muszą być dostarczone szybko, bezpośrednio z punktu A do B ze względu na ograniczenia czasowe. Świetnie sprawdzi się więc w przypadku przewozu produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności lub niektórych leków. Istotne jest również to, czy produkty są delikatne i wymagają szczególnej uwagi przy transporcie. Jeśli tak, wybierając FTL, spedytorzy mogą uniknąć potencjalnych szkód związanych z obsługą i przeładunkiem towarów.

Wysyłka FTL jest często stosowana w przypadku dużych przesyłek, które wypełniają całą lub prawie całą ciężarówkę. Znacznie poprawia to efektywność kosztową. Chociaż zwykle FTL kosztuje nieco więcej niż LTL (Less Than Truck Load), jeśli naczepa jest całkowicie zapełniona lub jeśli osiągnięto ładowność ciężarówki, FTL okazuje się bardziej ekonomiczny niż LTL. O ile wielkość przesyłki jest czynnikiem decydującym, to zdarzają się przypadki, gdy jakiś rodzaj przewożonych produktów nie może dzielić przestrzeni ładunkowej z innymi. Są to zwykle towary wysokiego ryzyka lub niebezpieczne, np. niektóre substancje chemiczne. W takich przypadkach zaleca się wybór FTL, nawet jeśli przesyłka jest mniejsza.

Wsparcie technologiczne

Każdy proces transportu dostarcza mnóstwo ważnych informacji i danych, które muszą być analizowane i uwzględnione przy podejmowaniu decyzji. Dlatego efektywny transport oparty na strategii FTL wymaga wsparcia wiodącej w branży technologii, która wykorzysta moc tych danych. Navisphere, globalna, światowej klasy platforma do zarządzania transportem firmy C.H. Robinson, dostarcza dane i informacje o wysyłce w czasie rzeczywistym wraz ze wszystkimi aktualizacjami dotyczącymi transportu i czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby zakłócić lub wpływać na konkretną przesyłkę.

- Nieustannie analizując i śledząc liczne zmienne, w tym tak proste czynniki jak miejsce wysyłki, punkt docelowy, dostępność kierowców oraz wielkość i rodzaj przesyłek, znajdujemy najbardziej efektywne sposoby przewozu. Mądrze zaplanowana strategia transportu FTL oparta na takiej analizie danych i widoczności łańcucha dostaw zapewnia terminową i zoptymalizowaną kosztowo dostawę produktów – komentuje Arkadiusz Glinka.