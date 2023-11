Biznes i technologie

CA: niepewność co do polityki fiskalnej i regulacyjnej ograniczą skłonność RPP do obniżek stóp

Autor: PAP

Data: 08-11-2023, 19:43

Czynniki takie jak niepewność co do kształtu polityki fiskalnej i regulacyjnej pozostaną aktualne w kolejnych miesiącach, ograniczając skłonność RPP do dalszych obniżek stóp procentowych – ocenili analitycy z Credit Agricole.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP