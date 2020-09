CAN i FMS bohaterowie cyfrowej rewolucji w transporcie

Co to jest SENT i jak wygląda państwowe monitorowanie pojazdów

Co więcej, szyna CAN oraz bramka FMS to tzw. „cisi bohaterowie”, bez których nowoczesne rozwiązania telematyczne, czy TMS mogłyby nie istnieć. Jak CAN i FMS przyczyniły się do cyfrowej rewolucji w transporcie? Czym właściwie jest FMS i dlaczego jest to tak ważne rozwiązanie w kontekście TMS? Na te pytania odpowie Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO.

Magistrala CAN oraz FMS – czym właściwie są?

W latach 80 ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny rozwój technologii związanej z elektronicznym osprzętem silników spalinowych. Coraz więcej rozwiązań, np. wtrysk paliwa, czy tempomat zaczęło korzystać z rozwiązań opartych o schematy i płytki drukowane, wypierając urządzenia opierające się na czystej mechanice. Następstwem tych innowacji był jednak pewien problem – systemy nie potrafiły się między sobą „komunikować”. Głównym zastosowaniem szyny CAN jest właśnie wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, w które jest wyposażone nasze auto oraz ich gromadzenie, pozwalające diagnozować ewentualne problemy. – Nowoczesne pojazdy w zasadzie nie mogłyby funkcjonować bez magistrali CAN. Gdyby nie to rozwiązanie, system ABS nie wiedziałby, w którym momencie ma się uruchomić, nasze samochody nie mogłyby być wyposażone w rozwiązania start-stop (komputer zarządzający naszym pojazdem nie dostałby informacji od czujnika odpowiadającego za mierzenie prędkości, że nasz samochód stoi w miejscu). Dzisiejsze pojazdy, a w szczególności ciężarówki są naszpikowane elektroniką, odpowiadającą za komfort oraz bezpieczeństwo kierowcy. Centralna jednostka sterująca, czyli tzw. główny komputer w pojeździe może mieć styczność z aż kilkudziesięcioma systemami, które odpowiadają np. za przełożenia w skrzyni biegów, hamulce, klimatyzację, tempomat, wspomaganie i wiele innych. Ich działanie jest możliwe właśnie dzięki magistrali CAN – dodaje Tomasz Czyż, ekspert GBox, grupa INELO.