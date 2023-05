"27" Flory Anny Budy otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu krótkometrażowego podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes.

O Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych ubiegało się 11 obrazów z różnych części świata, wśród nich "As It Was" Damiana Kocura i Anastasii Solonevych. To historia Lery, która od czasu wybuchu wojny w Ukrainie mieszka w Berlinie. Pewnego dnia kobieta postanawia wrócić do Kijowa i spotkać się z rodziną.

Krótkie metraże oceniło jury w składzie: węgierska reżyser Ildiko Enyedi (przewodnicząca), francuska aktorka Karidja Toure, izraelski scenarzysta, reżyser i aktor Shlomi Elkabetz, kanadyjska aktorka Charlotte Le Bon oraz amerykańska reżyser i scenarzystka Ana Lily Amirpour.

Wcześniej jurorzy Złotej Kamery, którym przewodniczyła francuska aktorka Anais Demoustier, wręczyli statuetkę za najlepszy debiut Thienowi An Phamowi za "Inside The Yellow Cocoon Shell".

Uroczystość zamknięcia 76. festiwalu w Cannes odbywa się w Grand Theatre Lumiere.