W "The New Boy" chciałem głębiej spojrzeć na religie. Próbowałem zrozumieć, dlaczego niektóre z nich muszą przejmować ludzi o innym światopoglądzie – powiedział Warwick Thornton. Jego kontemplacyjny film z Cate Blanchett w roli zakonnicy uczestniczy w konkursie Un Certain Regard festiwalu w Cannes.

"The New Boy" to kolejny obraz australijskiego reżysera, scenarzysty i operatora Warwicka Thorntona pokazywany w Cannes po "Samsonie i Dalili", który w 2009 r. zapewnił mu Złotą Kamerę za najlepszy debiut. W tamtym dziele twórca opowiadał o życiu społeczności Aborygenów na pustyni. Tym razem przyjrzał się zderzeniu wierzeń rdzennych mieszkańców Australii z chrześcijaństwem. Akcję umieścił w 1940 r. w odległym klasztorze prowadzonym przez zakonnicę Eileen (w tej roli Cate Blanchett), w którym mieści się także sierociniec. Pewnej nocy do budynku zostaje podrzucony aborygeński chłopiec (Aswan Reid), który swoimi obyczajami zakłóca porządek panujący w klasztornych murach. Czy, chcąc przetrwać w obcym świecie, "nowy chłopiec" przyjmie panujące w nim reguły? Czy da się go uformować na podobieństwo innych wychowanków, którzy przyjmują chrzest, uczestniczą w kościelnych obrzędach i planują podążać ścieżką wytyczoną przez Eileen? Już pierwsze godziny obecności przybysza w tym środowisku pokazują, że nie będzie to łatwe. Ale zakonnica wierzy, że podoła wyzwaniu.

O tym obrazie Thornton myślał od lat, wiedziony chęcią zrozumienia, dlaczego "wiele religii postrzega rdzenną ludność jako dzikusów, których dusze potrzebują zbawienia". W rozmowie z "The Hollywood Reporter" przyznał, że pierwsza wersja scenariusza wzięła się głównie z gniewu. "Chciałem głębiej spojrzeć na religie. Jestem bardzo ostrożny w mówieniu o nich, ponieważ ich nie rozumiem. Ale podoba mi się idea, że im więcej wiedzy posiadasz, tym lepsze rozmowy możesz prowadzić. Tak więc początkiem filmu - zanim dołączyła do niego Cate - była próba zrozumienia, dlaczego niektóre religie muszą przejmować inne i ludzi o innym światopoglądzie" - powiedział reżyser. Dodał, że przed kolonizacją kontynentu australijskiego istniało tam "wiele niesamowicie pięknych religii". "Dlaczego nie uznano, że religia już tu była? Przez 40 tys. lat w Australii działy się naprawdę piękne rzeczy, ale nie było nawet chwili uznania tego faktu" - zwrócił uwagę.

Tekst "The New Boy" leżał w szufladzie aż do 2020 r., gdy w samym środku pandemii Thornton odebrał telefon od Cate Blanchett. Aktorka wyraziła chęć pracy z nim. Szczegóły ustalali podczas serii wirtualnych spotkań. Ostatecznie Blanchett została również współproducentką obrazu. Znacznie trudniejsze okazało się znalezienie odtwórcy roli tytułowego chłopca. Musiał być to ktoś, kto uniesie na swoich barkach całą historię. "Kiedy znaleźliśmy Aswana - co było cudem - napisałem do naszych inwestorów, podekscytowany, że oto pojawiła się iskierka, światło, które rozświetli ciemny pokój zwany kinem. Nie mam wątpliwości, że Aswan Reid stanie się gwiazdą nowej ery australijskiego kina. Jest niesamowicie bystry, inteligentny i utalentowany. On jest nowym chłopcem. Życie naśladuje sztukę, czy raczej sztuka życie?" - stwierdził na łamach Variety.

W obsadzie znaleźli się też m.in. Deborah Mailman, Wayne Blair, Tyler Spencer i Kyle Miller. Za muzykę do filmu odpowiadają Nick Cave i Warren Ellis. "Powiedziałem im, że chcę bardzo małą partyturę - historia miała być prawie całkowicie pozbawiona muzyki. Dwa tygodnie później zmieniłem zdanie i poprosiłem, żeby stworzyli największą możliwą partyturę. Właśnie to mi dali. Wykonali fenomenalną robotę. Są teraz u szczytu swojej kreatywności, a my mieliśmy wielkie szczęście być odbiorcami ich geniuszu" - wspomniał w tym samym wywiadzie.

"The New Boy" jest jedną z 20 produkcji startujących w konkursie Un Certain Regard poświęconym młodym talentom i odważnym, innowacyjnym dziełom. Obok niego szansę na nagrodę mają m.in. "Rien a perdre" Delphine Deloget, "The Nature of Love" Moni Chokri i "Rosalie" Stephanie Di Giusto. Laureata wyłoni jury w składzie: amerykański aktor John C. Reilly, belgijska aktorka Emilie Dequenne, francusko-kambodżański reżyser, producent i scenarzysta Davy Chou, niemiecka aktorka Paula Beer oraz francuska reżyserka i scenarzystka Alice Winocour.

76. festiwal w Cannes potrwa do soboty.