- Uworzyliśmy szybką ścieżkę dla lokalnych dostawców. Chcieliśmy dać możliwość małym producentom wejścia do sieci - mówił podczas panelu "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku" w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska.

Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska/ fot. PTWP

Od kilku edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, panel dot. innowacyjności sektorów o których debatujemy co roku przez 2 dni, wpisał się na listę tematów obowiązkowych. Słowo innowacja w kontekście branży spożywczej i handlowej jest odmieniane przez wszystkie przypadki – i to mimo wyzwań w postaci pandemii, galopującej inflacji i wyzwań kosztowych oraz skomplikowanej sytuacji geopolitycznej.

W tym roku nie mogło zabraknąc panelu pt. "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku". Wziął w nim udział m.in. Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska.

Carrefour ma ciekawe podejście do lokalności. - To co mnie zainteresowało to szybkie ścieżki dla lokalnych dostawców i schemat w którym pojedyńcze sklepy mogą decydować o tym, których lokalnych dostawców chciałyby u siebie mieć. Ponadto w waszych sklepach pojawiły się farmy wertykalne. Z jakim odbiorem wśród konsumentów spotkały się te przedsięwzięcia, jakie kolejne kroki ku lokalności planujecie? - zapytał moderujący sesję Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac.

Carrefour: konsument w Polsce uczy się tego, czym jest lokalność

- Wydaje mi się, że średni konsument w Polsce uczy się tego, czym jest lokalność. Gdy robiliśmy badania czym jest lokalność dla naszych klientów, okazało się, że dla znacznej większości klientów to po prostu produkt polski. Więc na razie jesteśmy na etapie budowania tego trendu i świadomości czym naprawdę jest produkt lokalny, co kryje się za tym pojęciem. Faktycznie utworzyliśmy taką szybką ścieżkę dla lokalnych dostawców, jestem z tego osobiście bardzo dumny, bo nie zawsze jest to łatwe w takiej firmie jak nasza, ale się udało. Chcieliśmy dać możliwość małym producentom wejścia do sieci, bo gdy dzwonią do kupców, piszą, to wiemy, że trwa to długo albo nigdy się nie wydarza, i mieliśmy z tym duży problem że często, nawet gdy już dochodziło do chęci z naszej strony to producent stracił chęci albo już przestał istnieć, więc stworzyliśmy taką procedurę, że od momentu uzupełnienia wszystkich dokumentów możemy w ciągu 48 godzin wprowadzić pierwsze zamówienie od takiego dostawcy - mówił Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska.

Jego zdaniem to jest bardzo dobre doświadczenie dla dostawcy, który może sprawdzić jak wyglądają dostawy do sieci handlowych na podstawie współpracy z jednym sklepem. - My z kolei jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał innowatorów i innowatorek, żeby te produkty pokazać u nas, a nasi klienci bardzo pozytywnie się o tym wypowiadają - dodał.

Start-upy w sieci Carrefour

Farmy wertykalne to jeden z pierwszych start-up'ów które Carrefour wprowadzał tą ścieżką. - Jest to start-up, którego brand "Istny cud" - obecnie mamy w pięciu sklepach w Warszawie i sprzedajemy u nas mikroliście w farmach wertykalnych. Mamy lojalnych klientów którzy wracają po ten produkt, natomiast nie jest to jeszcze produkt masowy. Świetnie się sprzedaje, chcemy dalej mieć ten produkt w ofercie i myślimy o dalszych rozwojach więc jak najbardziej jest to trend, który chcemy eksplorować- zapewnił podcza FRSiH.

- Rozwijając nasz projekt z dostawcami lokalnymi, mamy zbudowaną w ciągu roku bazę 320 lokalnych dostawców w całej Polsce, na razie budowaliśmy całą organizację u nas wewnątrz. Bardzo duża praca zostałą wykonana w zakresie edukacji pracowników u nas w sklepach, żeby dokładnie zrozumieć czym jest ta lokalność, żeby zrozumieć, że lokalny producent to producent do 50 km., że to są małe firmy, bo nie chodzi o to, że Coca-Cola, która rozlewa przy Warszawie nagle stanie się lokalnym dostawcą. Teraz jest ten moment, kiedy chcemy powiedzieć głośniej, że mamy taką procedurę, możecie do nas wchodzić, piszcie do nas, piszcie do sklepów, bo chcemy się rozwijać w tym kierunku - zaapelował.

I dodał, że najczęściej kupowany w Carrefour produkt lokalny to Paprykarz Szczeciński w szklanym słoiku wprowadzony w Szczecinie, który stał się hitem mimo że wcale nie był tańszy od tego paprykarza w puszce który wszyscy znamy.

Carrefour - kanał delivery staje się coraz droższy

Dwa miesiące temu weszliście do InPost Fresha, jakie są pierwsze wrażenia? -

- To nie jest tak, że my dopiero teraz zaczynamy przygodę w online, ale rzeczywiście weszliśmy w to partnerstwo, żeby powiększyć zasięg do klientów, którzy mogą zamawiać u nas produkty. Ta współpraca z InPost polega na tym, że można zamawiać produkty na kolejny dzień. Obecnie jesteśmy w trzech regionach - Warszawa, Kraków i Wrocław. Oprócz tego mamy dużo innych możliwości zamówienia produktów do domu, mamy rozwiązania z Glovo, z różnymi firmami kurierskimi, gdzie nawet zakupy można zamówić sobie do domu na za dwie, trzy godziny. Działamy, rozszerzamy to, ale to jest trudny kawałek chleba, bo jak wiemy, zmienia się ostatnio struktura kosztów. Delivery staje się coraz droższy i tutaj musimy szukać pewnych rozwiązań, aby te koszty ściąć, aczkolwiek każdy z nas jako klient poszukuje wygody, jednak chce za nią płacić jak najmniej. Ja osobiście jestem zwolennikiem przysłowiowego paczkomatu, uważam, że przyszłościowo myśląc zarówno koszt finansowy jak i koszt środowiskowy wszyscy powinniśmy podzielić, żeby ten ślad węglowy był jak najmniejszy zarówno z punktu widzenia działalności firmy jak i każdego z nas - dodał podczas panelu "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku" Piotr Lubiewa-Wieleżyński.