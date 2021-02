CBOS: 54 proc. Polaków nadal źle ocenia ogólną sytuację w kraju

"Po spadku optymizmu w ocenach i prognozach dotyczących gospodarki, jak również warunków materialnych gospodarstw domowych, który zarejestrowaliśmy przed miesiącem, obecnie obserwujemy pewną korektę, zaznaczającą się przede wszystkim w deklaracjach respondentów odnoszących się do ich własnej sytuacji ekonomicznej. W lutym oceny sytuacji w kraju są nieco lepsze niż przed miesiącem. Obecnie jedna trzecia Polaków (32 proc., wzrost o 3 pkt. proc.) twierdzi, że zmierza ona w dobrym kierunku, a ponad połowa (54 proc.) – tak samo, jak przed miesiącem – że w złym" - napisano w komentarzu do badania.



"Zbliżone do ubiegłomiesięcznych są przewidywania odnoszące się do ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Jedna piąta badanych (21 proc.) deklaruje, że sytuacja ta się poprawi, a dwie piąte (39 proc.) – że się pogorszy. Nieznacznie więcej osób niż w styczniu przewiduje brak zmian (30 proc. wobec 28 proc.)" - dodano.



Z badania CBOS wynika, że w lutym utrzymał się - na poziomie ok. 40 proc. - odsetek negatywnie oceniających sytuację gospodarczą, przy niewielkim wzroście - do 26 proc. - dobrze oceniających sytuację.



"W ciągu ostatniego miesiąca ubyło badanych oceniających sytuację gospodarczą w kraju jako przeciętną (27 proc. wobec 32 proc.). Do zadowolonych z niej zalicza się obecnie ponad jedna czwarta (26 proc., wzrost o 2 pkt. proc.), a do niezadowolonych dwie piąte (41 proc. wobec 40 proc. w styczniu)" - napisano.



"W stosunku do stycznia zmniejszyła się skala pesymistycznych prognoz dotyczących sytuacji gospodarczej na przestrzeni najbliższego roku (spadek z 41 proc. do 37 proc.), natomiast minimalnie zwiększył się odsetek przewidujących brak zmian w tej dziedzinie (z 28 proc. do 30 proc.), a także – nieznacznie – tych, którzy wskazują na poprawę (z 21 proc. do 22 proc.)" - dodano.



Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego 2021 roku na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).).