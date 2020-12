CBOS: 7 na 10 pracujących Polaków na poczucie pewności zatrudnienia

CBOS zaznacza, że sondaż zrealizowano w pierwszej dekadzie grudnia, kiedy po niemal miesiącu ograniczenia działalności galerii i parków handlowych zostały otwarte wszystkie mieszczące się w nich sklepy, a także wszystkie sklepy meblowe. To - zdaniem ośrodka badania opinii publicznej - mogło wpływać zarówno na oceny osób związanych zawodowo z galeriami handlowymi, jak i na ogólny klimat społeczny.

Według 59 proc. pracujących zarobkowo sytuacja w ich zakładach pracy była dobra. 14 proc. oceniło sytuację w swoim zakładzie pracy jako złą, z czego 2 proc. - za bardzo złą. 26 proc. stwierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest przeciętna - "ani dobra, ani zła". "W pierwszej dekadzie grudnia w porównaniu z pierwszą połową listopada, oceny sytuacji w zakładach pracy uległy większej polaryzacji - wśród pracujących zarobkowo przybyło zarówno oceniających ją pozytywnie (wzrost z 56 proc. do 59 proc.), jak i negatywnie (wzrost z 11 proc. do 14 proc.), a ubyło twierdzących, że sytuacja w ich zakładach pracy jest przeciętna (spadek z 32 proc. do 26 proc.)" - podkreślono w podsumowaniu sondażu.

Podobnie, jak w listopadzie gorsze nastroje panują wśród osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, choć ich oceny w porównaniu z poprzednim miesiącem lekko się poprawiły. Najlepiej ocena sytuacji w zakładach pracy wypada wśród pracowników instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych - w tej grupie widać też poprawę nastrojów w porównaniu z poprzednim badaniem. Pogorszyły się natomiast nastroje wśród pracujący w spółkach właścicieli prywatnych i państwa.

W pierwszej dekadzie grudnia 55 proc. pracujących zarobkowo przewidywała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian, 17 proc. spodziewało się poprawy, a 16 proc. pogorszenia. 12 proc. nie potrafiło ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądała sytuacja w ich miejscu pracy.

W stosunku do poprzedniego badania wyraźnie wzrósł optymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najlepsze nastroje, jeżeli chodzi o prognozy na najbliższy rok, panują wśród pracujących w sektorze prywatnym poza rolnictwem. Najwięcej pesymistów jest wśród pracujących w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych i w prywatnych gospodarstwach rolnych.