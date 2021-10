CBOS: Gorsze nastroje społeczne w III kw.

Jak wynika z analizy CBOS, w III kwartale pogorszyły się nastroje społeczne. Widoczne jest to przede wszystkim we wzroście pesymizmu co do kierunku zmian w kraju w najbliższym roku zarówno jeśli chodzi o sytuację polityczną, jak i gospodarczą.

Autor: PAP

Data: 06-10-2021, 12:50

Analiza CBOS ws. nastrojów społecznych; fot. unsplash.com

CBOS przygotował analizę nastrojów społecznych w trzecim kwartale 2001 r., opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Przypomniał, że w badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz kondycji zakładów pracy, w których pracują ankietowani.

"Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans w trzecim kwartale 2021 r. prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od -2 do +2." - zaznaczono we wstępie do analizy.

Z analizy wynika, że zmiany średnich ocen sytuacji politycznej od lipca do września pokazują niewielkie pogorszenie postrzegania tej sfery życia. "Ujemne wartości średnich świadczą o utrzymywaniu się negatywnych ocen sytuacji politycznej w Polsce" - czytamy.

CBOS wskazuje też, że "przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji politycznej nie są optymistyczne, co więcej - istotnie pogorszyły się między lipcem a sierpniem".

Ocena sytuacji gospodarczej w Polsce

W trzecim kwartale pogorszyły się także nieco oceny sytuacji gospodarczej. "Jest ona jednak postrzegana wyraźnie lepiej niż sytuacja polityczna w kraju. Bilans ocen sytuacji gospodarczej jest bliski środka skali, co świadczy o względnej równowadze opinii pozytywnych i negatywnych" - czytamy.

W przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej, tak samo jak w przypadku prognoz sytuacji politycznej, między lipcem a sierpniem nastąpiło wyraźne pogorszenie.

"Obecnie w myśleniu o jej rozwoju w ciągu najbliższego roku przeważają raczej obawy niż nadzieje na poprawę" - podaje CBOS.

"Oceny sytuacji w miejscu pracy pogorszyły się istotnie między lipcem a sierpniem. We wrześniu nastąpiła jednak niewielka ich korekta na plus. Niezależnie od tych zmian pracujący niezmiennie w przeważającej mierze określają sytuację swoich zakładów pracy jako dobrą" - czytamy w analizie

Wraz z pogorszeniem ocen sytuacji w miejscu pracy zmalał także optymizm w myśleniu o ich przyszłości w perspektywie najbliższego roku.

"Obecnie (jak pokazuje bliska zeru średnia na skali) obawy przed pogorszeniem sytuacji w zakładach pracy są artykułowane równie silnie jak nadzieje na jej poprawę" - zauważa CBOS.

Oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale pozostały stabilne i w przeważającej mierze dobre.

"Niekorzystne zmiany notujemy natomiast w prognozach dotyczących najbliższego roku - w okresie od lipca do września istotnie zmalał optymizm co do możliwości poprawy lub utrzymania dotychczasowego poziomu życia" - zaznaczono.

Jak czytamy w podsumowaniu analizy, w trzecim kwartale 2021 r. nastąpiło pogorszenie nastrojów społecznych.

"Jest ono widoczne przede wszystkim we wzroście pesymizmu dotyczącym kierunku zmian w kraju w ciągu najbliższego roku (zarówno jeśli chodzi o sytuację polityczną, jak i gospodarczą), ale także w mniej optymistycznych prognozach odnoszących się do sytuacji w swoich zakładach pracy oraz własnych rodzin. Niezależnie od tych zmian Polacy nadal są zadowoleni z poziomu życia oraz z kondycji swoich zakładów pracy i raczej nie spodziewają się pogorszenia w obu tych wymiarach życia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Gorzej postrzegana jest sytuacja w kraju - niepokój budzi przede wszystkim obecna i przyszła sytuacja polityczna" - podsumowuje CBOS.