CBOS: w ciągu roku oceny poziomu życia w niewielkim stopniu pogorszyły się

Autor: PAP

Data: 25-04-2023, 17:27

W stosunku do ubiegłego roku oceny poziomu życia w niewielkim stopniu pogorszyły się - wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS. Zmniejszył się odsetek badanych deklarujących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze (z 30 proc. do 27 proc.), a zwiększył tych, którym żyje się bardzo biednie lub skromnie (z 15 proc. do 18 proc.).

W ciągu roku oceny poziomu życia w niewielkim stopniu pogorszyły się /fot. Shutterstock