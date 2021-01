CBOS: w styczniu nieznacznie pogorszyły się nastroje na rynku pracy

CBOS zaznacza, że sondaż przeprowadzono w czasie, kiedy rząd ponownie ograniczył funkcjonowanie galerii handlowych, hoteli oraz infrastruktury sportowej. To - zdaniem ośrodka badania opinii publicznej - mogło wpłynąć na nastroje osób związanych z tymi obszarami działalności zawodowej, jak i na ogólny klimat społeczny.

W pierwszej połowie stycznia 55 proc. pracujących zarobkowo oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, z czego 8 proc. uznało ją za bardzo dobrą. Źle sytuację w swoim zakładzie pracy oceniło 12 proc. respondentów, w tym 2 proc. stwierdziło, że jest bardzo zła. Prawie co trzeci ankietowany określił sytuację w swoim miejscu pracy jako "ani dobrą, ani złą".

W porównaniu z poprzednim badaniem z początku grudnia wyraźnie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w zakładach pracy (z 59 proc. do 55 proc.). Nieznacznie ubyło też negatywnych ocen (z 14 do 12 proc.), przybyło natomiast odpowiedzi niejednoznacznych (sytuacja "ani dobra, ani zła", wzrost z 26 proc. do 30 proc.). Nieznacznie więcej jest też odpowiedzi "trudno powiedzieć" (wzrost o 2 pkt proc. do 3 proc.).

Najgorsze nastroje panowały w styczniu wśród rolników indywidualnych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Odnotowano też znaczące pogorszenie nastrojów wśród pracowników instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych. Spadł natomiast odsetek ocen negatywnych wśród pracujących w spółkach właścicieli prywatnych i państwa i w prywatnych gospodarstwach rolnych.

W porównaniu z poprzednim sondażem wzrósł odsetek osób przekonanych, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (z 55 proc. do 62 proc.). Mniej badanych obawia się też pogorszenia sytuacji (12 proc. wobec 16 proc. miesiąc wcześniej). Tym samym - podkreśla CBOS - jest to poziom ostatnio notowany we wrześniu 2020 r.

17 proc. respondentów wyraziło nadzieję na poprawę sytuacji w ich miejscu pracy, tyle samo co w grudniowym badaniu. Niemal co dziesiąty respondent nie potrafił ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądała sytuacja w jego miejscu pracy.