Biznes i technologie

CBZC: funkcjonariusze rozbili grupę prowadzącą fałszywe sklepy internetowe

Autor: PAP

Data: 01-09-2023, 16:23

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali sześciu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem fałszywych sklepów internetowych. Mężczyźni uruchomili co najmniej dwie witryny internetowe, na których oferowali m. in. telefony komórkowe, konsole do gier oraz inny sprzęt elektroniczny.