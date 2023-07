Creaprint to specjalistyczne przedsiębiorstwo działające w oparciu o technologię etykietowania w formie ("IML"), której zakład produkcyjny znajduje się w Alicante w Hiszpanii, a zlokalizowane w Miami na Florydzie biuro sprzedaży wypracowało w 2022 r. sprzedaż na poziomie 17,0 mln USD oraz skorygowaną EBITDA w wysokości 5,1 mln USD.

Składową ceny zakupu, wynoszącej 38,1 mln USD (bez uwzględnienia stanu posiadanych środków pieniężnych i zadłużenia), była opiewająca na 5,9 mln USD inwestycja w nowy zakład produkcyjny, do którego działalność zostanie przeniesiona jeszcze w tym roku.

Firma będzie od teraz funkcjonować pod nazwą CCL Label, Spain i stanie się integralną częścią działu Food & Beverage w Europie.

- IML to szybko rozwijająca się technologia dekoracji. Dzięki niej etykieta staje się integralną częścią pojemników z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo lub rozdmuchowo bez potrzeby stosowania klejów, zwykle przy użyciu tej samej żywicy, z której wykonany jest sam pojemnik, co ułatwia recykling tego typu opakowań. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zespół Creaprint oraz założyciele firmy – rodzina Guillem – dołączyli do nas, wzmacniając nasz kapitał ludzki na tym istotnym dla nas rynku - komentuje Guenther Birkner, prezes CCL Label Food & Beverage.