CCL Label finalistą konkursu Sustainability Awards 2023

- Nasza nowa innowacyjna etykieta została opracowana specjalnie dla systemów butelek zwrotnych PET i pomoże pobudzić gospodarkę o obiegu zamkniętym. To małe cuda techniki – gdy trafią do wody myjącej w przewodach do napełniania, kurczą się i odrywają od butelki - wylicza Marika Knorr, szefowa zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL Label.

- Myślę, że wszyscy wiemy, że musimy przejść do obiegowego systemu pakowania. Nie zawsze jest to łatwe na skalę przemysłową i z pewnością wymaga to innowacji. Opakowanie należy zaprojektować na nowo, tak aby po zakończeniu cyklu życia można je było łatwo poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. W przypadku butelek oznacza to, że etykieta i zakrętka muszą idealnie do siebie pasować - zapewnia.

Jej zdaniem wiele systemów zwrotnych będzie dostępnych w butelkach PET ze względu na korzyści związane z wagą. - Kiedy opakowania wracają na linie myjące i napełniające, potrzebują dostosowanej do ich potrzeb etykiety, która sprawdza się w warunkach panujących na liniach myjących… dlatego opracowaliśmy zupełnie nową etykietę w naszym centrum napojów w Meerane w Niemczech. Uważamy, że stojąca za tym precyzyjna konstrukcja zrobiła wrażenie na jury konkursu dodaje Marika Knorr.

Kiedy i jak CCL Label zamierza wprowadzić na rynek/komercjalizację tej innowacji?

- Właśnie zakończyliśmy końcowe testy, które wypadły bardzo pomyślnie. Testujemy je teraz na większą skalę z klientami i w zasadzie są one dostępne, jeśli jakakolwiek marka będzie zainteresowana - dodaje ekspertka CCL.

Jakie są kluczowe wymagania i wyzwania związane z redukcją śladu węglowego opakowań i towarów pakowanych dla CCL?

- Zmniejszenie śladu węglowego opakowań oznacza w zasadzie większy recykling i ponowne wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu w nowych opakowaniach. Ponadto systemy zwrotów mają duży sens – ale zwykle działają lokalnie i należy je zwiększać. Myślę, że wiele można się nauczyć z niemieckiego systemu recyklingu i składowania PET - dodaje.

- Nasze etykiety ułatwiają recykling szkła i PET, ponieważ odrywają się od butelki automatycznie w standardowych warunkach, nie zanieczyszczają wody myjącej i wspomagają wydajność linii rozlewniczych. Przewidujemy dalszy rozwój w zakresie projektowania pod kątem recyklingu. Nawet jeśli marka nie chce lub nie jest w stanie zapłacić więcej za etykietę, która ułatwi recykling, w pewnym momencie wkroczą regulacje rządowe. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja opakowań pod kątem łatwości ich recyklingu, co będzie doskonałą okazją do zmiany systemu pakowania - mówi z przekonaniem Marika Knorr.

Zwycięzcy nagród Sustainability Awards 2023 zostaną ogłoszeni podczas Sustainable Packaging Summit, który odbędzie się w Amsterdamie w dniach 14–15 listopada.