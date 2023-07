- Dorastałam w Niemczech. Tutaj wszyscy, raz na tydzień, na duże zakupy w supermarkecie jadą z pustymi butelkami plastikowymi, które zbierali od poprzednich zakupów. To niemal nasz narodowy sport - mówi nam Marika Knorr, szefowa zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL Label.

Marika Knorr, szefowa zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL Label zapewnia, że zielony trend zostanie z biznesem na długo/fot. PTWP

Dlaczego Pani zdaniem zielony trend zostanie z biznesem na długo?

Marika Knorr, szefowa zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL Label: Jestem przekonana, że tak się stanie. Zmiana, która zaczęła się 5-6 temu, teraz potrzebuje wdrożenia. Rozmawiamy w środku lata, gdy większość Europy mierzy się z ekstremalnymi temperaturami a zmiany klimatu widoczne są gołym okiem. Powinniśmy się więc skupić na tym by zachować różnorodność krajobrazu, nie zużywać zasobów, które nie są odnawialne i jak najwięcej wykorzystywać materiały z recyklingu, które już nam posłużyły i mogą posłużyć jeszcze raz. To nasza praca na najbliższe lata.

A jak CCL Label stara się wspierać ideę gospodarki cyrkularnej?

Podzieliłabym to na kilka elementów. Aby gospodarka cyrkularna miała sens o produkcie trzeba myśleć już od czasu projektu, by wykorzystać materiały, które mogą zostać wykorzystane ponownie. W branży napojowej wykorzystuje się głownie butelki szklane, plastikowe i aluminiowe puszki. Istotne jest jaką etykietą opatrzymy butelkę czy puszkę. I tu jako CCL Label widzimy swoją rolę, gdyż oferujemy różne etykiety szyte na miarę danego produktu. W przypadku butelek szklanych chodzi o to, aby etykieta szybko odeszła od szkła podczas mycia butelki na linii rozlewniczej. I to oferujemy, ale inwestujemy też w technologię i know-how, które finalnie mogą posłużyć naszym klientom, w przeprojektowaniu dotychczasowych rozwiązań na bardziej efektywne.

Kolejny element to używanie np. opakowań i naczyń wielokrotnego użytku. Takie rozwiązania wprowadza McDonald’s w swoich lokalach i tu do gry wkracza system RFID, który rozwijamy. System pozwala śledzić każdy element opatrzony znacznikiem RFID a następnie wykorzystać go ponownie.

Z tego co Pani mówi gospodarka cyrkularna wymaga wielu inwestycji w technologię. Ale firmy oczekują, że przyniesie im korzyści majątkowe. Jak te dwie perspektywy mają się spotkać?

Każda technologia na początku jest kapitałochłonna, ale w miarę upowszechniania się staje się tańsza. Znaczenia zaczyna nabierać efekt skali – im więcej firm korzysta z danego rozwiązania tym jednostkowo może być ono tańsze.

W przypadku rozwiązań, które są korzystne dla klimatu należałoby również oczekiwać, że będą one subsydiowane przez rządy czy to w postaci bezpośrednich dotacji czy to odpowiedniej polityki podatkowej i zwolnień dla firm inwestujących w proklimatyczne rozwiązania.

A co dla pani jest inspirującym przykładem wdrażania rozwiązań cyrkularnych w biznesie i życiu codziennym?

Dorastałam w Niemczech. Tutaj wszyscy, raz na tydzień, na duże zakupy w supermarkecie jadą z pustymi butelkami plastikowymi, które zbierali od poprzednich zakupów. To niemal nasz narodowy sport. Za wrzucenie butelek do maszyny dostaje się kupon na kolejne zakupy. Dzięki temu niemieckie wskaźniki odzysku surowców wahają się w granicach 97-98 proc. To może być dobry przykład dla innych krajów, jak zorganizować efektywny system recyklingu.

Oby udało się ten sukces powtórzyć w Polsce!