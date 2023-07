-Skuteczny system kaucyjny to taki, który jest łatwo dostępny i w którym konsumenci końcowi mogą z łatwością uczestniczyć - mówi nam Marika Knorr, szefowa zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL Label.

fot. materiały prasowe

Obecnie dużym (o ile nie największym) wyzwaniem dla producentów i dystrybutorów żywności i napojów w Polsce jest system kaucyjny, którego szczegóły są dopiero ustalane. Czy stanowi on również wyzwanie dla firmy CCL? A jeśli tak, to jakie?

Niewątpliwie system kaucyjny w Polsce to kluczowy etap przekształcania obecnej gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym w odniesieniu do opakowań, jak również z myślą o zwiększeniu odsetka materiałów poddawanych recyklingowi oraz częstotliwości ponownego wykorzystania tych materiałów. Ze względu na to, że CCL jest firmą o zasięgu globalnym, która posiada 206 zakładów produkcyjnych rozlokowanych w ponad 43 krajach na niemal wszystkich kontynentach, mieliśmy szczęście zdobyć bogate doświadczenie dotyczące naszych produktów oraz ich wkładu w funkcjonowanie systemów kaucyjnych.

Jeśli przyjrzeć się temu, w jaki sposób etykiety i rękawy mogą stanowić realne wsparcie dla systemu kaucyjnego, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty. Produkty te muszą być idealnie dopasowane do głównego materiału opakowaniowego, takiego jak szkło, PET, HDPE lub nawet metalowa puszka. Połączenie niewłaściwego materiału etykiety z niewłaściwym opakowaniem podstawowym może doprowadzić do problemów z późniejszym recyklingiem takiego opakowania. Dlatego stworzyliśmy naszą „rodzinę zrównoważonych etykiet”, wśród których można znaleźć idealnie dostosowane do potrzeb rozwiązanie dla każdego rodzaju opakowania. Materiały, z których wykonane są nasze etykiety i rękawy, opracowano z myślą o zbiórce i recyklingu, dlatego nie utrudniają one pełnego recyklingu butelek i innych pojemników.

Już od dłuższego czasu na rynku funkcjonują na przykład nasze „gwiazdy” recyklingu w postaci etykiet samoprzylepnych (Pressure Sensitive Label – PSL) EcoStream oraz produktów EcoStretch – wykonanych z poliolefiny rękawów rozciągliwych o niskiej gęstości. Są to sprawdzone rozwiązania, które zostały zatwierdzone przez organy takie jak EPBP (Europejska Platforma Butelek PET) oraz RecyClass jako zgodne z powszechnie stosowaną technologią recyklingu opakowań PET.

Jednakże z punktu widzenia systemów kaucyjnych firma CCL może również obsługiwać inne produkty. Należy przy tym oczywiście rozwiązać wszelkie kwestie dotyczące śledzenia i wykrywania – w tym zakresie pomocne mogą okazać się rozwiązania RFID. Mamy własnych ekspertów ds. RFID, zatrudnionych w naszym siostrzanym przedsiębiorstwie Checkpoint, które również należy do grupy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku. Czy uważają Państwo, że ta data jest realna?

Jeśli chodzi o nas – jesteśmy przygotowani, w tym również do obsługi rynku żywności i napojów w Polsce, ponieważ nasze prace badawczo-rozwojowe rozpoczęliśmy już wiele lat temu, kiedy to podobne systemy kaucyjne i inne przepisy ustanowiono na przykład w Niemczech czy Skandynawii. Rzecz jasna, zapewnienie pełnej zgodności z nowymi przepisami będzie mimo to ogromnym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym – zakładamy optymistycznie, że europejskie przepisy zostaną dość szybko uchwalone w krajach UE, przy czym oczywiście konieczne będą ogromne nakłady inwestycyjne, a rządy muszą podjąć właściwe działania.

Jakie doświadczenie posiada firma CCL w zakresie systemów kaucyjnych na świecie? Czy mogliby Państwo wymienić kilka dobrych i złych praktyk w tym obszarze?

Wymieńmy kilka przykładów, które znamy z naszego rynku. Pierwszą z brzegu kwestią jest system zbierania i recyklingu butelek PET w Niemczech, który działa tam już od wielu lat. Zbieranie zużytych butelek PET i oddawanie ich do supermarketów lub innych miejsc, w których zostały zakupione, zdążyło już wpisać się w DNA niemieckich gospodarstw domowych. Każdy sklep, który sprzedaje dany produkt, ma obowiązek odebrać jego opakowanie i wypłacić kaucję. W rezultacie wskaźnik zbiórki butelek PET w Niemczech sięga około 97%, co jest znakomitym wynikiem.

Również Austria wdraża obecnie ten system, podobnie zresztą jak inne kraje w UE, a nawet poza nią.

Kolejnym dobrym przykładem są systemy kaucyjne oparte na butelkach zwrotnych – dzięki zastosowaniu tych systemów butelki są wykorzystywane wielokrotnie. Jest to typowe w przypadku marek piwa lub wody mineralnej w krajach takich jak Niemcy, ale również na przykład Meksyk. Szklana butelka jest zwracana, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że można ją szybko wyczyścić i ponownie napełnić. System ten idealnie sprawdza się w przypadku naszej etykiety WashOff z wbudowaną folią termokurczliwą, dzięki której etykieta szybko oddziela się od butelki, gdy ta trafia do wysokotemperaturowych linii myjących. Tusz i klej pozostają na etykiecie, dzięki czemu jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie – do wody nie przedostają się żadne zanieczyszczenia z etykiet, co z kolei sprawia, że nie trzeba wymieniać wody tak często, jak ma to miejsce na przykład w przypadku mycia butelek z papierowymi etykietami klejonymi na mokro.

Czy Państwa zdaniem istnieje idealny system kaucyjny? Na jakich zasadach powinien się on opierać?

Skuteczny system kaucyjny to taki, który jest łatwo dostępny i w którym konsumenci końcowi mogą z łatwością uczestniczyć. Nie po drodze jest im na przykład wyszukiwać na własną rękę miejsca, w których mogliby oddać butelkę. Jeśli system nie zapewnia wygody, nie odniesie sukcesu. Ponadto kwota kaucji musi być wyższa, tak aby zwrot butelki przedstawiał dla konsumentów konkretną wartość. Systemy kaucyjne zazwyczaj zwiększają odsetek zbieranych materiałów opakowaniowych, a tym samym zakres recyklingu. Ale uczestnictwo w takim systemie musi być łatwe! Kluczowe znaczenie mają pod tym względem inwestycje w infrastrukturę i logistykę.

O firmie CCL Industries Inc.

CCL Industries – światowy pionier w dziedzinie opakowań specjalistycznych – jest największą firmą wytwarzającą etykiety na świecie, z siedzibami w Toronto (Kanada) oraz Framingham w stanie Massachusetts (Stany Zjednoczone). Założona w 1951 r. firma CCL osiągnęła w roku 2022 sprzedaż o wartości przekraczającej 6,4 mld dolarów kanadyjskich. Firma zatrudnia ponad 25 000 pracowników na całym świecie, posiada ponad 205 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 43 krajach i jest notowana na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych.

Firma CCL jest największym na świecie przetwórcą samoprzylepnych i specjalistycznych wytłaczanych materiałów foliowych przeznaczonych do szerokiej gamy zastosowań dekoracyjnych, instruktażowych, funkcjonalnych i zabezpieczających – dla instytucji państwowych oraz dużych globalnych klientów na rynku opakowań konsumenckich, opieki zdrowotnej i chemikaliów, a także w dziedzinach konsumenckich urządzeń elektronicznych i motoryzacji.

Oferowany asortyment obejmuje: wytłaczane i laminowane plastikowe tubki, aluminiowe butelki na aerozole i produkty specjalistyczne, składane ulotki instruktażowe, precyzyjnie zdobione i wykrawane elementy, wyświetlacze elektroniczne, polimerowe podłoża banknotów oraz inne produkty i usługi uzupełniające.