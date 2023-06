Firma CCL Industries, światowy lider w zakresie produkcji etykiet specjalistycznych i zabezpieczających oraz opakowań, podpisała umowę z Pouch Partners AG Switzerland – firmą będącą własnością Capri-Sun Group z siedzibą w Szwajcarii - na mocy której przejmie spółkę Pouch Partners.

CCL przejmuje część biznesu od Capri-Sun Group/fot. materiały prasowe

Na rynku opakowań pojawiają się liczne innowacje, których celem jest zwiększenie możliwości ponownego użycia i recyklingu opakowań w celu wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pouche wykonane z giętkiego materiału zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie materiałów opakowaniowych.

Pouch Partners jest dostawcą Capri Sun Group w zakresie laminatów giętkich wykorzystywanych do produkcji kultowych torebek Capri Sun, działa jako firma rodzinna od 50 lat i jest częścią Capri Sun Group od października 2017 roku.

- Woreczki stojące (pouch) to format opakowania, któremu przyglądaliśmy się od dłuższego czasu jako uzupełnieniu naszych technik dekorowania etykiet i folii termokurczliwych typu sleeve o podobnym sposobie działania. Nasi wspólni klienci postrzegają je jako interesującą alternatywę dla etykietowanych sztywnych pojemników. Pouch Partners posiada wysoce ukierunkowane, dogłębne know-how w zakresie tych materiałów, solidne podstawy do wejścia na ten rynek. Jeśli nasza inwestycja odniesie sukces w Europie, może pojawić się zainteresowanie rozwojem linii produktów na całym świecie, pospołu z naszym portfolio etykiet dekoracyjnych - komentuje Guenther Birkner, prezes CCL Label Food & Beverage.

CCL: wspieramy innowacje, których ideą jest GOZ

Od pewnego czasu na rynku opakowań pojawiają się liczne innowacje, których celem jest zwiększenie możliwości ponownego użycia i recyklingu opakowań w celu wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z głównych powodów było stworzenie rozwiązania do wielokrotnego napełniania dla opakowania macierzystego. Zazwyczaj opakowaniem macierzystym jest butelka lub pojemnik o wyższej jakości, a saszetki zapewniają opcję jego ponownego napełniania. Nowa firma będzie działać pod nazwą CCL Specialty Pouches i stanie się integralną częścią działu CCL Label Food & Beverage.

Istnieją możliwości wykorzystania tej technologii w branży żywności i napojów oraz środków czystości i higieny osobistej, a także interesujący potencjał projektowania nowych, zrównoważonych folii barierowych w naszej siostrzanej firmie Innovia Films, która jest ekspertem w dziedzinie materiałoznawstwa i opracowuje materiały opakowaniowe przyszłości.

- Dostrzegamy, że wielu naszych klientów z obszaru globalnych marek zwraca się ku alternatywnym rozwiązaniom opakowaniowym w celu zastąpienia opakowań o wysokim śladzie węglowym, a woreczki to niskogramaturowe rozwiązanie - mówi Reinhard Streit, wiceprezes i dyrektor zarządzający Food & Beverage Europe.

Pouche wykonane z giętkiego materiału zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie materiałów opakowaniowych. Są bardzo lekkie i zmniejszają negatywny wpływ transportu i przechowywania na środowisko. Charakteryzują się doskonałym stosunkiem opakowanie-do-produktu w porównaniu do opakowań sztywnych, a ich kształt i format można dokładnie dopasować do objętości produktu, co przekłada się na oszczędność materiału CCL i jej partnerzy współpracują w kwestii zrównoważonego rozwoju w obszarze całego łańcucha wartości z organizacjami takimi jak CELAB, Plastic Recycler's Europe i RecyClass, co ma zagwarantować, że woreczki mogą i będą poddawane recyklingowi.