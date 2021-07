Celem NBP dostępność gotówki dla wszystkich obywateli

Celem Narodowego Banku Polskiego jest dostępność gotówki dla wszystkich obywateli, którzy chcą z niej korzystać - poinformował na piątkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że obecnie z dostępnością gotówki nie jest dobrze, zwłaszcza w gminach wiejskich.

Celem NBP dostępność gotówki dla wszystkich obywateli /fot.PTWP

"Podkreślam, że gotówka powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, którzy chcą z niej korzystać. Niezwykle istotne jest utrzymanie obecnie istniejących rozwiązań organizacyjnych, infrastrukturalnych, zapewniających niezakłócony dostęp do gotówki i jej akceptację" - powiedział prezes banku centralnego.

"Zbadaliśmy dostępność gotówki w Polsce. Z tym nie jest dobrze już w tej chwili, w wielu gminach, zwłaszcza wiejskich, dostęp do gotówki jest utrudniony. Nie ma bankomatów, nie ma gdzie tej gotówki jak uzyskać" - dodał Glapiński.

Podkreślił, że dokonywanie rozliczeń w gotówce odbywa się natychmiastowo i na tę formę rozliczeń nie mają wpływu awarie infrastruktury cyfrowego przekazywania informacji.

Ochrona gotówki

Według niego należy dbać, również ustawowo, aby w przyszłości obywatele mieli swobodę wyboru i mogli korzystać z gotówki zawsze, kiedy uznają to za stosowne, wygodniejsze z takich czy innych powodów.

"To jest jedna z podstawowych wolności obywatelskich w gospodarce rynkowej, w gospodarce pieniężnej, w gospodarce demokratycznej" - powiedział.

Stwierdził też, że celem NBP jest, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z gotówki, aby mogli się nią posłużyć we wszystkich punktach handlowo-usługowych w Polsce, żeby mogli mieć dostęp do swoich oszczędności.

"Są wyjątki, owszem, jak choćby imprezy masowe, ale co do zasady obywatele powinni mieć prawo posłużenia się gotówką w każdym punkcie handlowo-usługowym" - wyjaśnił.

Glapiński poinformował też, że prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Bezpieczeństwo gotówki

"Zakończyliśmy prace analityczne. Do końca roku chcemy wspólnie z rynkiem opracować koncepcje zmian systemowych. To jest proces ciągły, praca nad bezpieczeństwem obrotu gotówkowego. To nie jest jakiś proces, który będziemy realizować przez kilka miesięcy i zakończymy" - powiedział.

Bank centralny informował pod koniec maja tego roku, że prace nad strategią prowadzone są w ramach zespołów zadaniowych powołanych przez Radę ds. obrotu gotówkowego. Obejmują one diagnozę stanu dostępności gotówki na terytorium kraju, przede wszystkim w bankomatach i placówkach bankowych, oraz analizę możliwych do wprowadzenia zmian regulacyjnych, poprawiających dostępność gotówki i minimalizujących ryzyko zmniejszenia się jej dostępności dla obywateli w przyszłości.