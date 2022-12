Boże Narodzenie bez tak powszechnego symbolu, jakim jest choinka, jest trudne do wyobrażenia. Ruszyła już sprzedaż świątecznych drzewek. Jest drogo, niezależnie od tego, czy to drzewko żywe czy sztuczne. Ile kosztują choinki?

Choinki żywe i sztuczne są w tym roku droższe. Ile kosztują? | fot. Shutterstock

Jest drożej niż w zeszłym roku - tak można podsumować ceny choinek na święta Bożego Narodzenia 2022. Przy tym jednak należy wziąć pod uwagę rodzaj drzewka, jego wygląd oraz wielkość - to w przypadku choinek żywych. Najdroższe rzecz jasna są te najwyższe. Różnice cenowe dotyczą także choinek ciętych oraz tych w doniczkach.

Ile wydamy na święta Bożego Narodzenia 2022?

Jeśli chodzi o same święta Bożego Narodzenia 2022, według analiz wydamy na nie 30% więcej niż w zeszłym roku, statystyczna rodzina ma zagospodarować w budżecie na ten cel 1259 zł według badań Providenta.

Ceny żywych choinek 2022. Ile kosztuje jodła kaukaska?

Więcej, wskutek inflacji zapłacimy również za choinki, bez których większość Polaków świąt sobie nie wyobraża. 69 zł (niemal 10 zł więcej niż w roku 2021) zapłacić trzeba będzie za cięta jodłę kaukaską o wysokości 180-210 cm. To samo drzewko ale o wysokości 250 cm to już wydatek rzędu 99-168 zł - informuje Interia.

Ceny żywych choinek 2022. Ile kosztują świerki?

Podobnie kształtują się rynkowo ceny świerków pospolitych (wydamy ok. 100 zł za półtorametrowe drzewko). Świerki serbskie są z kolei ok. 20 zł droższe za drzewka o podobnych parametrach wielkościowych.

Ceny choinek 2022. Ile kosztują sztuczne choinki?

Sztuczne choinki 150-centrymetrowe to koszt 75 do aż 400 zł, niektóre modele sięgają nawet 900 zł. Dla porównania - w roku 2021 za sztuczne drzewko o wysokości 180 cm nie trzeba było wydawać więcej niż 100 zł.

Ceny choinek 2022 w sklepach. Ile kosztują w Lidlu, Obi, Jysku, Juli i Makro?

Sztuczne choinki znajdziemy również w ofertach popularnych sieci handlowych. W Lidlu choinkę Goliat na pniu o wysokości 150 cm można kupić od 14 listopada do 24 grudnia i kosztuje 119 zł.

Obi od 23 listopada do 13 grudnia oferuje kilka modeli choinek w cenach od 27,99 zł (za 27-cm drzewko) do 259 zł (za 150-cm sztuczny świerk). 180 cm sztuczna choinka w Jysku dostępna od 28 listopada aż do świąt kosztuje 350 zł, a 150 cm drzewko w Juli 74,99 zł (do kupienia od 18 listopada do 18 grudnia).

W Makro choinki dostępne są od 15 listopada. Sztuczny świerk o wysokości 180 cm z oświetleniem LED to wydatek 454 zł.

Gdzie kupić najtaniej choinkę? W nadleśnictwach. Jakie są ceny?

Tańszą alternatywą są choinki z nadleśnictw, tutaj jednak należy sprawdzać oferty dla poszczególnych miejsc, gdyż te się różnią. Przykładowo: za choinkę z Nadleśnictwa Dorocin (woj. warmińsko-mazurskie) zapłacimy od 35 zł do 40 zł (cena drzewek poniżej i powyżej 150 cm).

Z kolei w Nadleśnictwie Krzeszowice w woj. małopolskim minimum 25 zł trzeba wydać za choinkę do 50 cm wysokości, a za wysokie drzewo 3,6 do 4,5 do 90 zł, a w Nadleśnictwie Katowice od 26 zł za drzewko poniżej 0,9 m i ok. 60 zł za drzewko od 2,6 do 3,5 m (nadleśnictwo oferuje sosny pospolite, sosny czarne i świerki pospolite).

Cennik Nadleśnictwa Białowieża rozpoczyna się od ok. 20 zł za małe drzewko i do 40 zł za choinkę o wysokości od 2,6 do 3,5 m.