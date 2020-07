Ceny energii elektrycznej rosną. Co to oznacza dla polskich firm?

Pandemia koronawirusa przyniosła chwilowy spadek popytu, a co za tym idzie, także cen energii elektrycznej. Po wprowadzeniu kolejnych faz odmrożenia gospodarki sytuacja zaczęła się normować. W czerwcu natomiast operator sieci elektroenergetycznej PSE odnotowywał czasowe, skokowe wzrosty cen. Przyczyną była seria awarii w polskich elektrowniach w Bełchatowie, Opolu, Kozienicach, Jaworznie, Łagiszu, Ostrołęce, Połańcu i Sierszy.

Jak obniżyć koszty energii?

W perspektywie długofalowej firmy powinny szukać sposobów na optymalizację kosztów energii. Jednym ze sposobów na ich obniżenie w przedsiębiorstwie jest uczestnictwo w programie Demand Side Response, czyli tzw. redukcji na żądanie. DSR to zdolność do dobrowolnego i czasowe obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie PSE w zamian za wynagrodzenie. DSR przyczynia się więc do budowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) przy deficytach mocy w systemie elektroenergetycznym w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne dla firm energochłonnych, gdzie koszty energii stanowią nawet 40 proc. wydatków, a podwyżka stawek jest szczególnie dotkliwa. Jednak nawet tam, gdzie udział energii w kosztach jest mniejszy, warto poszukiwać metod optymalizacji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa. – Podpisując umowę z agregatorem, czyli firmą pośredniczącą między PSE a uczestnikiem programu, przedsiębiorstwa ograniczają ryzyko i zyskują realne wsparcie w całym procesie. Agregator przygotowuje program dostoswany do wymagań i możliwości klientów tak, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe, a z drugiej strony zapewnić PSE możliwości ochrony przed blackoutem – mówi Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający agregatora DSR, firmy Enel X.

Demand Side Response w praktyce

Firmy przystępując do programu DSR podpisują umowę z agregatorem i otrzymują wynagrodzenie za zdolność do redukcji zapotrzebowania na żądanie PSE. Ze względu na bezpieczeństwo dostaw PSE wymaga utrzymania 9 proc. rezerwy mocy na dzień przed dostawą, a jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu dostaw co najmniej 5 proc. W przypadku, kiedy w okresie funkcjonowania rynku mocy, czyli od 2021 roku rezerwy spadłyby poniżej tego poziomu w dni robocze między 7:00 a 22:00, operator będzie mógł ogłosić „Okres zagrożenia”. Oznacza to konieczność redukcji zapotrzebowania dla uczestników DSR. W praktyce prognozy wskazują, że „Okresy zagrożenia” będą występować występują bardzo rzadko.