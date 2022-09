Pracujemy, aby wprowadzić systemowe rozwiązania cen energii dla przedsiębiorstw, dla podmiotów szczególnie wrażliwych - mówi Marlena Maląg.

Limit zużycia energii nie jest za niski

Przyjęty w ustawie limit zużycia energii nie jest za niski. Statystyki pokazują, że roczne zużycie energii na osobę wynosi 700 kWh, więc limit 2 tys. kWh powinien wystarczyć na rodzinę trzyosobową – powiedziała we wtorek w "Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta" – szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Zapytana o to, w jaki sposób rząd chce walczyć z rosnącą inflacją, szefowa MRiPS zaznaczyła, że od początku roku rząd podjął wiele działań.

"Są to działania związane z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej - to było pierwsze rozwiązanie, a więc dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych, ale także konkretne obniżenia stawki podatku VAT, np. na gaz do 0 proc., na energię elektryczną do 5 proc., czy obniżenie akcyzy na energię elektryczną, obniżenie stawki VAT na ciepło systemowe" - wymieniła.

Dodała, że wprowadzono również dopłaty do zakupu węgla w wysokości 3 tys. zł, dodatek do do pelletu i biomasy w wysokości 3 tys. zł, dodatek do oleju opalowego w wysokości 2 tys. zł, dodatek do drewna w wysokości tysiąc złotych oraz dodatek do gazu LPG w wysokości 500 zł.

"Wczoraj miałam przyjemność uczestniczyć w jednej z sesji nadzwyczajnych, która została zwołana, aby przyjąć te pieniądze, które już zostały przekazane na wypłatę dodatku węglowego" - poinformowała.

Jakie wsparcie rządu?

Maląg przypomniała, że Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek projekt ustawy o Tarczy Solidarnościowej blokujący w 2023 r. ceny prądu na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena będzie obowiązywać do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, do 2,6 tys. kWh rocznie dla rodzin z osobami z niepełnosprawnymi. Dla rodzin wielodzietnych oraz gospodarstw rolnych będzie to 3 tys. kWh.

"Pracujemy, aby wprowadzić systemowe rozwiązania cen energii dla przedsiębiorstw, dla podmiotów szczególnie wrażliwych, aby te podmioty również to wsparcie otrzymały" - zapowiedziała.

Zapytana, czy przyjęty przez rząd limit zużycia energii nie jest zbyt niski, Maląg odpowiedziała, że "nie można tak powiedzieć". "Statystyki GUS pokazują, że na jedną osobę zużycie roczne wynosi 700 kWh. A więc limit 2 tys. kWh na rodzinę - to rodzina trzyosobowa" - wyjaśniła.