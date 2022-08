Ceny gazu na europejskim rynku spadają

Autor: PAP

Data: 30-08-2022, 17:47

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF spadały we wtorek o ponad 7 proc. Ceny w dostawach na najbliższe miesiące są w przedziale 250-270 euro za MWh.

Ceny gazu na europejskim rynku spadają. / fot. unsplash

W holenderskim hubie TTF ceny gazu z dostawą we wrześniu spadły we wtorek po godz. 17 o 7 proc., do 253 euro za MWh. Kontrakty październikowe, listopadowe i grudniowe straciły niemal 9 proc., spadając do poziomu 270 euro za MWh.

Ceny gazu w dół

0-10 proc. spadki zanotowały kontrakty z dostawami w pierwszych miesiącach 2023 r. Obecnie są one na poziomie 250-270 euro za MWh.