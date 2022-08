Ceny gazu na europejskim rynku w piątek w górę o ponad 6 proc.

Autor: PAP

Data: 19-08-2022, 18:45

W piątek w holenderskim hubie TTF ceny gazu rosną o 6,8-8,5 proc. przekraczając 250 euro za MWh. W piątek Gazprom ogłosił, że zamyka na trzy dni gazociąg Nord Stream 1.

Ceny gazu na europejskim rynku w piątek w górę o ponad 6 proc. /fot. Unsplash

Wstrzymany przesył Nord Stream 1

Rosyjski koncern poinformował, że Nord Stream 1 w dniach 31 sierpnia-2 września zostanie zamknięty z powodu prac serwisowych. Po ponownym uruchomieniu przesył ma powrócić do poziomu 33 mln m sześc. dziennie - zapowiedział też Gazprom.

Na TTF kontrakty z dostawą we wrześniu podrożały o 6,8 proc. do 257 euro za MWh. Dostawy w kolejnych miesiącach 2022 r. podrożały o 6,7-7,6 proc. przekraczając 260 euro za MWh. Kontrakty z dostawami w pierwszych miesiącach 2023 r. drożeją o 7,4-8,5 proc. do poziomu 260 euro za MWh.