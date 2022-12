Głównym punktem porządku obrad unijnych ministrów energii 13 grudnia br. będzie wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie tymczasowego mechanizmu korekty rynku gazu w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami.

Ceny gazu: Polska chce zabiegać w UE o wsparcie firm z sektora MŚP, fot. shutterstock

Polska zabiega o wsparcie dla sektora MŚP

Będziemy w UE zabiegać o możliwość wsparcia małych i średnich firm wykorzystujących gaz - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że będzie to wymagało długich rozmów. Zapewniła, że jest przygotowywany pakiet wsparcia, który mógłby być potencjalnie notyfikowany.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w poniedziałek, że obecne unijne regulacje nie przewidują wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących gaz np. piekarni, cukierni itp.

"Wynika to wprost z regulacji unijnych, co oczywiście nie oznacza, że to się nie może w najbliższym czasie zmienić. Mamy radę (PAP- Radę Unii Europejskiej) jutro, mamy radę za tydzień (...) i to będziemy postulować i to by na pewno częściowo pokryło też temat piekarni" - stwierdziła Anna Moskwa.

Zaznaczyła jednak, że są też duże piekarnie i "nie tylko piekarnie, ale cała lista podmiotów dużych".

Wsparcie będzie wymagało notyfikacji

"Przygotowujemy wsparcie, natomiast to wsparcie będzie wymagało notyfikacji i to już notyfikacji na tyle skomplikowanej, co energochłonni (PAP - duże przedsiębiorstwa zużywające duże ilości energii)" - powiedziała podczas konferencji Moskwa, wskazując, że "jakiekolwiek wprowadzenie wsparcia w Polsce to jest absolutnie wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie i to bez względu na to, czy to jest wsparcie finansowe, czy to jest jakiś preferencyjny kredyt, linia kredytowa, czy cokolwiek innego" - wymieniła.

Zwróciła uwagę, że każde wsparcie, które stawia w lepszej sytuacji polskie przedsiębiorstwa wymaga długich rozmów.

"W czasie ostatniej rady otrzymaliśmy takie zalecenie, żeby nie przygotowywać więcej instrumentów, które byłyby instrumentami wpływającymi, dofinansowującymi w jakikolwiek sposób przedsiębiorstwa, natomiast szukać instrumentów, które wpływałyby na cenę" - poinformowała Moskwa.

Przypomniała, że "znaleźliśmy taki instrument na zasadzie zbierania przychodów ze spółek energetycznych, ze spółek gazowych", zaznaczyła jednak, że "on nie dotyczy wprost, nie odbija się w cenie dla wszystkich podmiotów. Znaleźliśmy to rozwiązanie w energii dla rynku bilansującego, zdjęliśmy obligo giełdowe (PAP - obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie). Cały pakiet tego, co mogliśmy zastosować na poziomie wpływania na cenę gazu, czy to energii zastosowaliśmy" - podkreśliła Anna Moskwa.

Wskazała, że pozostałe inne rozwiązania byłoby "już wsparciem bezpośrednim w takiej, czy innej formule".

Korekty rynku gazu

"Będziemy ten dialog prowadzić. Wspólnie z ministrem Budą (PAP- minister rozwoju i technologii Waldemar Buda) przygotowujemy pakiet wsparcie, który mógłby być potencjalnie notyfikowany. Na dzisiaj otwartości ze strony komisji (PAP-Komisji Europejskiej) w tym temacie nie ma - stwierdziła Anna Moskwa.

Głównym punktem porządku obrad unijnych ministrów energii 13 grudnia br. będzie wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie tymczasowego mechanizmu korekty rynku gazu w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami. Jak podano na stronie Rady UE głównym celem mechanizmu korekty rynku zaproponowanego w rozporządzeniu Rady UE "jest zapobieganie epizodom nadmiernie wysokich cen gazu, które mogą być częściowo spowodowane niewydolnością mechanizmów kształtowania cen". Podkreślono, że "głównym celem nie jest interwencja w ceny, które właściwie odzwierciedlają zapotrzebowanie i podaż. Wynika to z faktu, że sygnały cenowe są ważne dla przyciągnięcia dostaw gazu ziemnego z państw trzecich, których UE potrzebuje, aby zachować bezpieczeństwo dostaw i dobrobyt gospodarczy".