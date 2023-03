Biznes i technologie

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień rosły o ponad 4 proc.

Autor: PAP

Data: 16-03-2023, 18:15

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w czwartek ok. godz. 17.30 w kontraktach na kwiecień drożał o 4,13 proc., do 44,68 euro za MWh, a w kontraktach na maj o 4,05 proc., do 45,08 euro za MWh. Gaz z dostawą w czerwcu drożał o 3,65 proc., do 45,31 euro za MWh.

