Biznes i technologie

Ceny gazu we wtorek spadały

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 17:37

Gaz ziemny w hubie TTF ok. godziny 17.15 w kontraktach czerwcowych taniał o 1,23 proc., do 29,34 euro za MWh. Kontrakty lipcowe taniały o 0,97 proc., do 29,93 euro za MWh, a cena kontraktów sierpniowych zniżkowała o 0,67 proc., do 31,19 euro za MWh.