Ceny i akcyza, Mata w McDonald's i CBA - emocjonujący październik

Wzrost cen żywności, akcyza od 2022 roku, współpraca Maty i McDonald's, zatrzymania CBA. Co nas najbardziej emocjonowało w październiku na rynku rolno-spożywczym? Spróbujemy to opowiedzieć w trzech ujęciach!

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 02-11-2021, 11:18

Październik na rynku rolno-spożywczym; fot. unsplash / mat.pras.

Wzrost cen w 2021 roku; akcyza od 2022 r.

Drożyzna dokucza firmom na całym świecie. Producenci żywności już wprowadzili wyższe ceny swoich produktów. Są to globalni gracze jak Danone, Nestle, Unilever czy PepsiCo, ale także nasz rodzimy Maspex.

Czytaj: Plaga podwyżek cen żywności. Co jeszcze zdrożeje w tym roku?

Credit Agricole BP SA prognozuje, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe w grudniu br. wyniesie prawie 6% rdr.

- Najsilniej wzrosną ceny w kategorii „warzywa" (o ponad 13%), co jest efektem słabszych tegorocznych zbiorów. Silny wzrost cen zostanie odnotowany również w kategorii „oleje i tłuszcze" (o ok. 9% r/r), głównie ze względu na drożejący olej roślinny i margarynę, co jest skutkiem wysokich na tle historycznym cen rzepaku. Więcej niż przed rokiem (o ok. 7% r/r) zapłacimy za napoje bezalkoholowe, co jest efektem wprowadzonego na początku br. podatku cukrowego. Silnego wzrostu cen (o prawie 6% r/r) oczekujemy także w przypadku pieczywa i produktów zbożowych (efekt wysokich światowych cen zbóż z uwagi na ich niskie zapasy), mięsa (głównie ze sprawą wzrostu cen drobiu ze względu na straty związane z ptasią grypą) oraz „ryb i owoców morza". Produkty mleczne będą droższe o ok. 5% r/r. Ceny w kategorii „Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze" wzrosną o ok. 4% r/r. Ceny owoców będą natomiast kształtowały się na poziomie zbliżonym jak przed rokiem - tłumaczy ekonomista Banku Jakub Olimpra.

Tymczasem od nowego roku powinniśmy się spodziewać także wyższych cen za alkohole i papierosy. Sejm skierował do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na napoje alkoholowe i papierosy oraz tytoń.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezentując projekt ustawy w trakcie pierwszego czytania przyznał, że projekt zakłada podwyższenie stawki akcyzy na napoje alkoholowe o 10 proc., choć z tej podwyżki wyłączona jest akcyza od cydru i perry ze względu na przyjętą przez rząd strategię wspierania produkcji tych napojów. W planach jest także podwyżka akcyzy na piwo, co wzbudza wiele kontrowersji.

Do tego wzrośnie minimalna stawka akcyzy na papierosy; zostanie także wprowadzona stawka minimalna akcyzy na tytoń do palenia.

Współpraca McDonald's i rapera Maty

Od 18 października do 21 listopada w McDonalds można zamówić zestaw znanego rapera - Maty. Znajdą się w nim potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki. Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH.

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu. Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Współpraca rapera z siecią gastronomiczną wzbudza duże zainteresowanie i sporo emocji. Agencja Inquiry sprawdziła w badaniu YouGov BrandIndex, jakie było jej oddziaływanie na wizerunek i pozycję marki.

Na podstawie danych z ostatniego tygodnia można jasno powiedzieć, że kampania McDonald’s była strzałem w dziesiątkę - ale tylko w grupie wiekowej 18-29 lat. Pokazują to odpowiedzi na pytanie „O których restauracjach słyszałeś coś pozytywnego w ciągu ostatnich 2 tygodniu?”. W okresie od połowy lipca do połowy września br. wskaźnik ten w grupie 18-29 lat dla McDonald’s wynosił około 43%, we wrześniu spadł o 7 p.p. do poziomu 36%. Natomiast w okresie 15-28 października wynosił aż 60%, co oznacza ogromne zainteresowanie kampanią i pozytywny odbiór. Co ciekawe, w innych grupach wiekowych nie odnotowano takiego efektu.

Tadeusz R. zatrzymany przez CBA

CBA zatrzymało trzy osoby w ramach śledztwa w sprawie niegospodarności w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Jeden z zatrzymanych to były wiceminister rolnictwa Tadeusz R.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie śledztwo dotyczące między innymi niegospodarności w zarządzaniu Spółdzielnią Mleczarską „Bielmlek”. Postępowanie w tym wątku obejmuje lata 2014-2016.

20 października w związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali na terenie Podlasia trzy osoby, wśród których są prezes zarządu „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości oraz dwóch byłych członków zarządu spółki.

