Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają już 4. dzień z rzędu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana niżej o 0,5 proc. - po 8.430,50 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,8170 USD za funt i zniżkuje o 0,33 proc.

Metal na giełdzie w Londynie stracił od ub. czwartku do tej pory ok. 3 proc. To najdłuższa seria zniżek cen miedzi od kwietnia.

W Chinach, które są największym odbiorcą metali bazowych na świecie, już notują sezonowy zastój popytu.

Tymczasem niedługo do Chin może dotrzeć większa dostawa miedzi z Konga, gdzie z powodu sporów związanych z opłatami licencyjnymi czasowo wstrzymano wysyłkę miedzi i kobaltu do zagranicznych odbiorców.

Analitycy wskazują, że "nijakie" ożywienie w chińskiej gospodarce wpływa na spadek cen miedzi, gdy chiński PKB w II kw. wzrósł słabiej niż tego oczekiwano.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź straciła 18 USD do 8.473,00 USD za tonę.