Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zniżkują. Metal na LME jest wyceniany niżej o 0,4 proc. wobec 8.114,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6390 USD za funt i zyskuje 0,07 proc.

Metale przemysłowe na świecie tracą na wartości w związku z oczekiwaniami inwestorów, że amerykańska Rezerwa Federalna utrzyma na dłużej stopy procentowe na podwyższonym poziomie.

"Jastrzębia retoryka płynąca z Fed doprowadziła do gwałtownego wzrostu kursu dolara i rentowności obligacji, co w pewnym stopniu wpływa na ograniczenie zwyżek cen miedzi" - wskazują w rynkowej nocie analitycy Huatai Futures Co.

Na rynkach pogłębiają się też nastroje awersji do ryzyka przed rozpoczynającym się wkrótce w Chinach Złotym Tygodniem, gdy przerwa na rynkach potrwa tam do 9 października.

"Krajowy popyt na metale w Chinach spowalnia w miarę zbliżania się do świątecznej przerwy" - dodają analitycy Huatai Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 23 USD do 8.114,00 USD za tonę.