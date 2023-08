Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną wobec nadziei na nowe bodźce gospodarcze w Chinach. Metal na LME kosztuje 8.440,50 486 USD za tonę, po zwyżce o 0,45 proc. - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,8030 USD za funt i zyskuje 0,4 proc.

Inwestorzy obstawiają, że chińskie władze zastosują wobec gospodarki więcej bodźców stymulujących wzrost gospodarczy po tym, jak dane wskazały na deflację w tym kraju.

"Z każdymi dodatkowymi danymi wskazującymi na spowolnienie wzrostu zbliżamy się do jakiejś mocnej reakcji ze strony władz. Przeciwności dla popytu na miedź rosną, co powoduje trochę walki między tymi, którzy mają długoterminową byczą perspektywę, a tymi, którzy są niedźwiedzio nastawieni w krótkoterminowych perspektywach makro" - powiedział Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Bank A/S.

Miedź notowana była w wąskim przedziale cenowym przez ostatnie kilka miesięcy, a zakłócenia po stronie podaży pomagały utrzymać ceny, ponieważ ceny innych metali przemysłowych załamały się w związku ze słabnącym popytem.

Chiny zobowiązały się do zwiększenia wsparcia dla sektora nieruchomości i zmniejszenia zadłużenia samorządów lokalnych, chociaż inwestorzy czekają na bardziej szczegółową politykę.

Inwestorzy obawiają się nadal o sytuację sektora nieruchomości w Chinach. Media podają, że Country Garden, jeden z największych niepaństwowych deweloperów pod względem sprzedaży w Chinach, przegapił dwie płatności kuponowe na obligacje dolarowe, które miały zostać wypłacone w niedzielę o wartości 22,5 mln USD.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME cena miedzi wzrosła o 50 USD, czyli 0,5 proc. i kosztowała 8.398,00 USD za tonę.