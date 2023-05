Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie lekko spadają. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,1 proc. - po 8.266,50 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6990 USD za funt i zniżkuje o 1,39 proc.

Miedź traci po słabszych od prognoz danych makro z Chin.

Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr YTD wzrosła w kwietniu o 3,6 proc. Analitycy spodziewali się zwyżki produkcji rdr YTD o 4,9 proc., po wzroście poprzednio o 3,0 proc.

W ujęciu rdr produkcja wzrosła w IV o 5,6 proc. Analitycy szacowali +10,9 proc. wobec +3,9 proc. miesiąc wcześniej.

Inwestycje w środki trwałe w Chinach wzrosły w ciągu 4 pierwszych miesięcy tego roku o 4,7 proc. podczas gdy ekonomiści przewidywali +5,7 proc.

Dane te świadczą o tym, że chińska gospodarka, druga co do wielkości na świecie, zaczyna wytracać impet, a to może negatywnie przełożyć się na popyt na towary.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 20 USD, a cena metalu wyniosła 8.272,00 USD za tonę.