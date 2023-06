Biznes i technologie

Ceny miedzi w Londynie lekko w górę, ale z kwartalnym spadkiem

Autor: PAP

Data: 30-06-2023, 09:33

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zyskują ok. 1 proc., ale cały kwartał zanotują z ok. 8 proc. spadkiem, najmocniejszym od września ub. roku. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana po ok. 8.247 USD za tonę.