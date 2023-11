Biznes i technologie

Ceny ropy naftowej w czwartek poszły w górę

Autor: PAP

Data: 02-11-2023, 17:23

Cena baryłki ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie ok. godz. 17.20 wzrosły o 1,78 proc., do 86,14 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 2,01 proc., do 82,06 dol.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP