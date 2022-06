Ceny żywności 2022. Czy będzie taniej?

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnia, że o cenach żywności decydują rynki światowe, jeśli nadal będzie trwała wojna w Ukrainie, żywność nie będzie tańsza.

Trudno powiedzieć, czy żywność będzie droższa, ale nie będzie tańsza, bo łańcuchy dostaw są zakłócone, a przewidywania dla plonów zbóż na Ukrainie niższe - mówił minister Kowalczyk./fot. shutterstock

Ceny żywności 2022 - czy będzie taniej czy drożej?

- Trudno powiedzieć, czy żywność będzie droższa, ale nie będzie tańsza, bo łańcuchy dostaw są zakłócone, a przewidywania dla plonów zbóż na Ukrainie niższe - mówił minister Kowalczyk we wtorek na antenie radiowej "Trójki". Zapewnił jednocześnie, że Polska jest samowystarczalna pod tym względem, "ale ceny żywności zależą od rynków światowych". Jeżeli będzie niedobór żywności na świecie, to ceny będą rosły i automatycznie w naszym kraju również "nie będą mniejsze".

Czy ukraińskie zboże zagraża interesom polskich rolników?

Zdaniem ministra wyciąganie wniosków na podstawie kilkudniowych wahań cenowych jest błędne. Przyznał, że wahania cen pojawiają się, ale apelowałby o spokój. "Rolnicy mogą wyprzedawać zboże - zupełnie niepotrzebnie - bo przewiduję, że w II półroczu zboże nie będzie tańsze. Zastanawiamy się tylko, o ile będzie droższe, bo może być niedobór zbóż na świecie" - mówił szef resortu rolnictwa.

Obecnie ma Polska zdolność transportu ukraińskiego zboża na poziomie 1,5 mln ton miesięcznie, natomiast Ukraina oczekuje, że będzie to ok. 4-5 mln ton miesięcznie. Stąd pomysł Stanów Zjednoczonych by wesprzeć Polskę w budowie silosów, gdzie ziarno można przetrzymać na terenie Polski.

Teraz przygotowywane są dane do projektu, trwają uzgodnienia, doprecyzowywane są szczegóły, ale na razie realizacji nie ma. Minister przypomniał, że trzy tygodnie temu w Polsce był amerykański minister rolnictwa, prowadził rozmowy na temat problemów związanych z pomocą w transporcie zboża, a efektem tych rozmów była deklaracja prezydenta USA Joe Bidena.