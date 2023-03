- Obniżenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych będzie wspierane przez malejące ceny głównych surowców rolnych na światowym rynku żywności - mówi nam Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA. Fot. materiały prasowe

Ceny żywności 2023. "Tempo wzrostu spowolni ale pozostanie na wysokim poziomie"

Jeśli chodzi o dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu to prognozujemy, że ukształtuje się ona lekko poniżej 19% r/r, co oznaczałoby dość istotny spadek względem poziomu z lutego (24,0% r/r). Jeżeli chodzi o kategorie „świąteczne” to nasze prognozy wyglądają następująco:

· Mięso 13% r/r

· Mleko, sery i jaja 26,3% r/r

· Oleje i tłuszcze 10,6% r/r

· Owoce 15,9% r/r

· Warzywa 21,2% r/r