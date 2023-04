Globalne ceny surowców rolno-spożywczych w większości spadają od kilku miesięcy. Powinno się to przełożyć na nasz rynek - mówi Kamil Łuczkowski ekonomista Banku Pekao SA.

Ceny żywności nadal wysokie, fot. shutterstock

Wyhamowywanie presji cenowej przebiega wolniej od oczekiwań

- Trzeba przyznać, że wyhamowywanie presji cenowej przebiega trochę wolniej od oczekiwań. Od marca inflacja owszem już spada, ale na razie jest to głównie efekt wejścia w okres wysokiej bazy odniesienia, która powstała na skutek wybuchu wojny w Ukrainie pod koniec lutego ubiegłego roku i bardzo dynamicznego wtedy wzrostu cen czynników niebazowych, tj. żywności, energii oraz paliw. W marcu ten efekt był najsilniejszy, ale jeszcze w kilku najbliższych miesiącach będzie to istotnym czynnikiem spychającym inflację w ujęciu rocznym w dół - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Kamil Łuczkowski, Ekonomista, Departament Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych, Bank Pekao SA.

Spadają globalne ceny surowców rolno-spożywczych

- Mimo że detaliczne ceny żywności kontynuują z początkiem roku swój rosnący trend, to globalne ceny surowców rolno-spożywczych w większości spadają od kilku miesięcy i powinno się to przełożyć z pewnym opóźnieniem również na nasz rynek. Ceny żywności podbijają w ostatnim czasie przejściowe problemy z jej dostępnością, co widać wyraźnie na rynku warzyw czy mięsa wieprzowego - mówi.

Presję na ceny żywności powinny zmniejszyć również coraz niższe ceny nawozów azotowych w ślad za spadającymi cenami gazu. W porównaniu do ubiegłego roku ceny żywności są obecnie wyższe o prawie 25%, ale kolejne miesiące przyniosą już wyraźny spadek tej dynamiki - tłumaczy Kamil Łuczkowski.

Dalej będą spadać ceny węgla

Ekonomista podkreśla, że największym problemem jest utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja bazowa, obrazująca wewnętrzne procesy inflacyjne w gospodarce. Długo utrzymuje się szok związany z wysokimi kosztami energii, a presję na wzrost cen podsyca również silny rynek pracy.

- Jednak potencjał do dalszych dynamicznych wzrostów inflacji bazowej jest ograniczony ze względu na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku ubiegłego, wygaszenie kryzysu energetycznego oraz coraz mniejszą możliwość przerzucania podwyższonych kosztów na klientów końcowych ze względu na równolegle pogarszającą się koniunkturę i obniżenie popytu. Siłę nabywczą konsumentów tłamszą dalej ujemny realny wzrost wynagrodzeń czy efekty podwyżek stóp procentowych - wyjaśnia.

- Szczyt inflacji w ujęciu rocznym minęliśmy w lutym sięgając 18,4% r/r. Duża w tym zasługa efektu statystycznego związanego z bardzo niską bazą odniesienia z ubiegłego roku, kiedy to została uruchomiona większość elementów Tarczy Antyinflacyjnej. Bez uwzględnienia Tarczy, szczyt inflacji widzielibyśmy już pod koniec ubiegłego roku, ale na znacznie wyższym poziomie. Począwszy od marca rozpoczniemy proces dezinflacji, czyli obniżania się inflacji. Ale nie mylmy tego ze spadkiem cen - podsumowuje Kamil Łuczkowski.