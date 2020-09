Ceny żywności w najbliższych miesiącach będą obniżać inflację

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.

Analitycy PKO BO zwrócili uwagę, że spadek inflacji osiągnięto dzięki żywności i inflacji bazowej, a wskaźnik był podbijany przez ceny paliw.

Według szacunków banku inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0-4,1 proc. rdr wobec 4,3 proc. rdr przed miesiącem. "Oznacza to, że inflacja bazowa wyhamowała po raz pierwszy od maja 2019 r." - wyjaśnili analitycy.

Eksperci zaznaczyli, że w sierpniu wzrost cen towarów ustabilizował się na poziomie 1,5 proc. rdr, podczas gdy inflacja cen usług spadła do 6,6 proc. rdr z 7,3 proc. rdr miesiąc wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem "odnotowano niższą dynamikę m.in. cen turystyki zorganizowanej (‑0,2 proc. rdr vs 1,2 proc. rdr), hoteli i restauracji (5,7 proc. vs 6,0 proc.) usług związanych z rekreacją i sportem (6,5 proc. vs 6,7 proc.) oraz telekomunikacyjnych (4,0 proc. vs 4,6 proc.)".

Bank zauważył, że ciągle przyspieszało tempo wzrostu cen usług stomatologicznych (14,5 proc. rdr vs 14,2 proc. rdr), fryzjerskich (13,5 proc. vs 13,2 proc.) oraz związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (7,8 proc. vs 7,5 proc.). "Szok pandemiczny utrzymuje się, chociaż jego jednorazowa natura sprawia, że dynamika cen usług będzie w kolejnych miesiącach nadal hamować" - ocenili analitycy.

Odnosząc się do cen żywności bank zauważył, że spadły one w ciągu miesiąca o 1,1 proc. (powracając do wzorca sezonowego sprzed 2015), a ich roczny wzrost spowolnił do 3,0 proc. z 3,9 proc. w lipcu "i był najniższy od marca 2019 r.".

"Żywność będzie w najbliższych miesiącach istotnym czynnikiem dezinflacyjnym" - ocenili analitycy. Według nich wskazywały na to już wysokie szacunki ziemiopłodów i kształtowanie się cen na rynkach światowych. "Odkrycie ASF w Niemczech, które uniemożliwi eksport na rynek chiński, prawdopodobnie pogłębi tę tendencję, doprowadzając do drastycznego spadku cen wieprzowiny" - zaznaczyli. Dodali, że ceny paliw wzrosły o 3,3 proc. mdm, "kontynuując odreagowanie głębokiego spadku z okresu lockdownu".

Bank oczekuje dalszego spadku inflacji CPI za sprawą wspomnianych cen żywności oraz stopniowego ograniczania inflacji bazowej w związku z niższym popytem konsumpcyjnym. "W przyszłym roku, po wygaśnięciu wpływu tegorocznych zmian regulacyjnych (i pomimo wprowadzenia nowych), inflacja spadnie poniżej celu NBP" - prognozują analitycy. Według nich nie będzie to miało wpływu na politykę RPP. "Stopy procentowe NBP pozostaną jeszcze długo bez zmian" - ocenili.