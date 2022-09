Certyfikat Dobry Produkt. Do 16 września czekamy na zgłoszenia

Do 16 września czekamy na zgłoszenia najciekawszych i najlepszych produktów spożywczych, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną oraz regionalną recepturą i są przeznaczone na rynek detaliczny oraz HoReCa.

Certyfikat Dobry Produkt. Czekamy na zgłoszenia do 16 września/fot. PTWP

Certyfikat Dobry Produkt 2022

Zgłoś to, co na polskim rynku jest unikatowe, tworzone z pasją przez ludzi stawiających na doskonałość smaku i dbających o kulinarne gusta. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 16 września, wystarczy wypełnić formularz online.

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokonuje co roku grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną.

DOBRY PRODUKT - DLACZEGO WARTO?

W ciągu kilkunastu lat trwania konkursu nagrodzono już 230 produktów! Ich producenci korzystając z certyfikatu i znaku DOBREGO PRODUKTU wsparli lub zbudowali rozpoznawalność swoich marek oraz nawiązali nowe współprace z sieciami handlowymi. Laureaci zeszłorocznej edycji w wywiadach przyznali:

Gabriel Mularczyk, dyrektor handlowy firmy Las-Kalisz:

Właściwe obudowanie informacyjne Dobrego Produktu może być dźwignią do zwiększenia rozpoznawalności marki i wyrobów poddanych ocenie, a na pewno zainspiruje do dalszego kreatywnego poszerzania oferty. Zdobyte wyróżnienie napędziło nas do tworzenia nowych produktów z dziczyzny odpowiadających potrzebom konsumentów, w szczególności profesjonalistów branży HoReCa. Mariusz Witek, twórca Bolęcińskich Zapieksów:

W zeszłym roku wziąłem udział w konkursie Certyfikat Dobry Produkt, który towarzyszy Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Konkurs dał mi bardzo dużą nadzieję, bo zostaliśmy wyróżnieni i spotkałem wielu czołowych przedsiębiorców spożywczych, między innymi właściciela marki Ed Red. Uważam, że możemy iść tym samym tropem. Pozyskać finansowanie i zwiększyć produkcję 2-3 krotnie i to w bardzo krótkim czasie.

Tegoroczni zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej Gali, która odbędzie się pierwszego dnia 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (7-8 listopada 2022, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie.