CEVA Logistics będzie obsługiwać Sephorę w omnichannel

CEVA Logistics przedłużyła współpracę i podpisała nowy, pięcioletni kontrakt z Sephora w Brazylii.

Autor: opr. RW

Data: 16-05-2022, 12:40

CEVA Logistics będzie obsługiwać Sephorę w omnichannel /fot. mat.pras

W Brazylii CEVA współpracuje z siecią Sephora od 2015 roku, zapewniając obsługę 39 sklepów detalicznych i salonów w całym kraju. Od 2017 roku odpowiada także za wsparcie logistyczne całego kanału sprzedaży internetowej.

Centra dystrybucji multi-user

Obecnie, w ramach umowy, CEVA konsoliduje i dystrybuuje różnego rodzaju produkty kosmetyczne, w tym do makijażu, perfumy, akcesoria, do pielęgnacji włosów oraz do ciała i kąpieli, także marki Sephora Collection.

CEVA zapewnia wsparcie logistyczne zarządzając dwoma centrami dystrybucyjnymi typu multi-user w pobliżu Sao Paulo. Zakres usług obejmuje przyjęcie, magazynowanie, realizację zamówień e-commerce, wysyłkę oraz logistykę zwrotów. Oba magazyny są wyposażone w kontrolowane systemy klimatyzacji, tak aby spełnić restrykcyjne wymagania Sephora dotyczące zachowania jakości produktów. Wszystkie kosmetyki składowane są w ściśle monitorowanych warunkach.

CEVA SMART zapewni większą produktywność

CEVA będzie zarządzać działalnością Sephora w oparciu o własne rozwiązanie SMART Beauty and Personal Care, czyli pakiet usług dedykowanych dla branży Consumer&Retail. Rozwiązania CEVA pozwalają na składowanie produktów w dowolnym, regionalnym czy krajowym, centrum dystrybucyjnym, organizację sprzedaży wielokanałowej albo jednokanałowej, a następnie dystrybucję do sklepów, hurtowni i na targi branżowe. Dodatkowo system zarządzania magazynem (WMS) CEVA zintegrowany jest z systemami Sephora, co zapewnia pełną przejrzystość i większą wydajność.

Wzajemne korzyści ze współpracy

- W pełni rozumiemy wysoki poziom usług i standardy, których wymaga taki klient jak Sephora. Dbając o ich renomę, nieustannie koncentrujemy się na usprawnianiu procesów w łańcuchu dostaw i poprawie efektywności, tak aby zapewnić stałą dostępność produktów i zaspokoić popyt konsumentów. Nasz zespół ds. doskonalenia procesów biznesowych nadal będzie dążył do zwiększenia wydajności, zapewniając Sephora jeszcze wyższe standardy - mówi Fabio Mendunekas, starszy wiceprezes ds. logistyki kontraktowej w regionie LATAM, CEVA Logistics

João Bittencourt, wiceprezes ds. finansów i operacji Sephora, dodał: „Z wielką satysfakcją ogłaszamy podpisanie nowego pięcioletniego kontraktu z CEVA Logistics. Współpraca z globalną firmą logistyczną, która posiada niezbędny know-how, była głównym czynnikiem rozwoju i wzrostu Sephora w Brazylii w ciągu ostatnich kilku lat. Zdecydowaliśmy się na kontynuację partnerstwa, gdyż CEVA ma dynamiczny i elastyczny system, który jest w stanie podążać za scenariuszem zmian na rynku kosmetycznym. Co więcej, po ponad sześciu latach współpracy, CEVA udowodniła zainteresowanie i zaangażowanie w osiągniecie celów biznesowych Sephora w Brazylii, wspomagając postęp i rozwój operacji”.