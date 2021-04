CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance

CEVA Logistics obejmuje przewodnictwo w branży air cargo, aby u źródła zmniejszyć wpływ transportu lotniczego na środowisko naturalne poprzez tworzenie popytu na wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego.

CEVA Logistics wraz z innymi liderami United Eco-Skies Alliance zakupią w tym roku ok. 3,4 mln galonów zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Przy prawie 80 proc. redukcji emisji CO2, w porównaniu z konwencjonalnym paliwem lotniczym, ta ilość SAF jest wystarczająca do wyeliminowania ok. 31 tys. ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych, co jest równoważne z przelotem ponad 200 mln mil samolotem pasażerskim.

Jako pierwsza firma logistyczna, która przystąpiła do Sojuszu, CEVA Logistics obejmuje przewodnictwo w branży air cargo, aby u źródła zmniejszyć wpływ transportu lotniczego na środowisko naturalne poprzez tworzenie popytu na wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego. Oprócz programu Eco-Skies Alliance, który jest przeznaczony dla klientów korporacyjnych, do udziału zapraszani są również klienci indywidualni, którzy chcieliby przekazać fundusze na zwiększenie zakupu paliwa SAF, pomagając tym samym w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych podczas lotów (informacje dla firm i osób prywatnych, które chciałyby wesprzeć tę inicjatywę, dostępne są na: united.com/ecoskiesalliance)

Mathieu Friedberg, CEO CEVA Logistics, mówi: „W CEVA zapewniamy klientom elastyczną logistykę, a jako część grupy CMA CGM, jesteśmy mocno zaangażowani w działania na rzecz ochrony naszej planety w zakresie zmian klimatycznych, jakości powietrza i bioróżnorodności. Dzięki udziałowi w United Eco-Skies Alliance, CEVA podejmuje konkretne działania już dziś, równocześnie patrząc w przyszłość. Oferowanie klientom lotniczym opcji SAF przy współpracy z United potwierdza zaangażowanie CEVA w tworzenie bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Doceniamy udział każdego z członków Sojuszu".

Scott Kirby, dyrektor generalny United, uzupełnia: „Od lat współpracujemy z firmami, pomagając im w kompensacji emisji gazów cieplarnianych podczas lotów, ale pochwalamy tych, którzy uczestnicząc w Eco-Skies Alliance, dostrzegają potrzebę wyjścia poza offset i wspierania lotów napędzanych SAF, co doprowadzi do przystępniejszych cenowo dostaw i ostatecznie redukcji emisji. To dopiero początek. Naszym celem jest przyłączanie kolejnych firm do Eco-Skies Alliance, zakup większej ilości SAF i wspólna praca nad poszukiwaniem kolejnych innowacyjnych metod dekarbonizacji."