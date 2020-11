CEVA Logistics i Teksid Iron Poland podpisują kolejny kontrakt

Teksid Iron Poland rozpoczął działalność na polskim rynku w 1992 roku. Obecnie odpowiada za produkcję blisko 30 proc. żeliwa sferoidalnego, głównie na potrzeby branży motoryzacyjnej. Firma posiada w Skoczowie k/Bielska-Białej zakład produkcyjny. Wytwarzane tu komponenty i detale z żeliwa trafiają do odbiorców w różnych krajach europejskich m.in. Włoszech, Niemczech, Rumunii, Francji, Słowacji i na Węgrzech. Roczna zdolność produkcyjna wynosi ok. 65 tys. ton odlewów.

Po raz pierwszy Teksid Iron Poland podpisał umowę na obsługę logistyczną z CEVA Logistics już w 2000 roku. Od tego czasu, dzięki bardzo dobrej i efektywnej współpracy, firmy już kilkukrotnie ją przedłużały. Tak też się stało w tym roku, umowa została przedłużona na 2021 rok.

W ramach umowy CEVA Logistics odpowiada za zarządzanie magazynem materiałów i wyrobów gotowych oraz obsługą przepływu towarów w procesie produkcji. Do zadań operatora należy transport do zakładu produkcyjnego komponentów i materiałów potrzebnych do produkcji oraz krajowa i międzynarodowa dystrybucja wyrobów gotowych. Zespół CEVA zapewnia też dostawy suchego piasku w cysternach (ok. 600 ton miesięcznie) oraz koordynuje operacje przeprowadzane na bocznicy kolejowej.

Guillaume Sauzedde, dyrektor zarządzający, CEVA Logistics Europa Wschodnia powiedział „Tak wspaniały jubileusz, jak nasza dwudziestoletnia współpraca z Teksid Iron, potwierdza, że budowanie codziennych relacji może z powodzeniem rozwijać się przez lata. Pracując razem pokazaliśmy, jak ważne jest długotrwałe partnerstwo i cieszymy się, że kontrakt został przedłużony po raz kolejny".