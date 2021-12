CEVA Logistics inwestuje w Afryce

Afryka jest ważnym kierunkiem międzynarodowej ekspansji CEVA Logistics, ukierunkowanej na budowanie pozycji czołowego gracza na rynku usług logistycznych. Teraz, rozszerzając zakres usług, firma stawia na rozwój kompleksowych rozwiązań end-to-end w transporcie w temperaturze kontrolowanej towarów wrażliwych i łatwo psujących się. W ostatnim czasie CEVA zainwestowała w rozwój infrastruktury do załadunku ryb świeżych tj. tuńczyk poławiany u Wybrzeży Kości Słoniowej w Zachodniej Afryce.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 01-12-2021, 12:56

CEVA Logistics inwestuje w Afryce

W ramach tej inwestycji CEVA zakupiła dwa specjalistyczne urządzenia załadowcze, które wykorzystywane są w porcie w Abidżanie, głównie do obsługi świeżego tuńczyka. Ich zastosowanie ma wzmocnić ofertę CEVA w zakresie kompleksowych rozwiązań end-to-end w dostawach mrożonych ryb, a szczególnie tuńczyków, których eksport z Wybrzeża Kości Słoniowej do 2023 r. ma przekroczyć 150 tys. ton.

Zespół CEVA Logistics na Wybrzeżu Kości Słoniowej ma już wieloletnie doświadczenie w obsłudze tych wrażliwych na warunki transportu ładunków. Operator zajmuje się nie tylko załadunkiem ryb, a także napełnianiem kontenerów, przeładunkiem i zarządzaniem wszystkimi formalnościami celnymi.

Nowe urządzenia do załadunku ryb to większa efektywność

Nowe urządzenia do załadunku ryb, wykorzystywane w abidżańskim porcie, obsługiwane są przez specjalnie przeszkolony personel CEVA. W ciągu zaledwie dwóch dni, przy ich pomocy wypełniono ponad 10 kontenerów reeferowych’40, jednocześnie zapewniając ochronę wrażliwego ładunku przed szkodliwym wpływem czynników takich jak słońce, wysoka temperatura czy wilgoć.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń CEVA ma zwiększyć niezawodność i wydajność procesu załadunku ryb, jednocześnie unikając kosztownych przestojów. To zapewni najwyższą jakość obsługi dostaw eksportowych na kluczowe dla Wybrzeża Kości Słoniowej rynki, tj. Hiszpania i Ekwador. Nowy sprzęt przynosi już korzyści klientom CEVA, do których należy m.in. Grupo Albacora.

Hakim Hadji, dyrektor zarządzający na Afrykę Zachodnią i Północną, CEVA Logistics: „W CEVA Logistics zobowiązaliśmy się do responsywnej logistyki. W porcie w Abidżanie to zobowiązanie skłoniło nas do zainwestowania w nowe urządzenia do załadunku ryb, dzięki którym możemy zwiększyć wydajność i kontrolę całego procesu. Jednocześnie, skracając czas postoju, możemy wspierać zdolności portu do przyjęcia większej liczby trawlerów. Urządzenia do ładowania ryb są w pełni sprawne operacyjnie i codziennie osiągają coraz lepsze wyniki w zakresie przepustowości".

Wiodący gracz na afrykańskim rynku usług logistycznych

Strategiczna ekspansja CEVA na rynkach afrykańskich rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. Wzmacniając obecność w Afryce Północno-Wschodniej, operator przejął większościowe udziały w egipskim IBA Freight Services, specjalizującym się w usługach multimodalnych i 3PL oraz mniejszościowy pakiet w etiopskim MACCFA, oferującym pełen zakres usług logistycznych, w tym intermodalnych z wykorzystaniem block train. Na początku tego roku CEVA przejęła w Maroku Grupę ASTI, jedną z największych firm logistycznych w tym kraju, tym samym poszerzając zakres obsługi dostaw eksportowych, zwłaszcza w „reeferach” (kontenerach chłodniczych) i logistyki kontraktowej. To przejęcie umocniło też pozycję CEVA na marokańskim rynku usług logistycznych dla branży automotive. Z kolei objęcie większościowego pakietu udziałów w AMI Worldwide, rozszerzyło afrykańską sieć CEVA o nowe oddziały w 12 krajach. Obecnie sieć logistyczna CEVA w Afryce obejmuje 80 oddziałów w 42 krajach, w tym w 21 z nich działa pod marką własną.