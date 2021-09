CEVA Logistics oferuje rozwiązania w transporcie lądowym z Chin

CEVA Logistics, globalny wiodący operator logistyczny, rozwija usługi transportowe dla e-commerce pomiędzy Chinami a Europą. Dzięki swojemu know-how i doświadczeniu w zakresie odpraw celnych, CEVA oferuje teraz klientom dostawy lądowe z Chin z wykorzystaniem nowych kodów celnych e-commerce 9710 i 9810. CEVA była pierwszą firmą, która wykorzystała te kody na przejściu granicznym w Alashankou podczas dwóch pilotażowych dostaw, które zorganizowała w lipcu tego roku.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 30-09-2021, 13:29

CEVA Logistics oferuje rozwiązania w transporcie lądowym z Chin

Terminal graniczny w Alashankou, który jest położony w północno-zachodnich Chinach przy granicy z Kazachstanem, rozpoczął niedawno obsługę przesyłek eksportowych z nowymi kodami celnymi dla e-commerce. Wcześniej odprawiane były tu tylko ładunki podlegające ogólnej odprawie celnej. W odpowiedzi na tę zmianę, CEVA Logistics zorganizowała dwie pilotażowe dostawy przesyłek e-commerce z wykorzystaniem nowo wprowadzonych kodów 9710 i 9810.

Z Chin do Wielkiej Brytanii po 16 dniach

Pierwsza dostawa, licząca blisko 9 tys. przesyłek, wyruszyła z Shenzhen w Chinach do Frankfurtu w Niemczech z 20-dniowym czasem tranzytu „door-to-door". Do jej realizacji CEVA wykorzystała multimodalne rozwiązanie TRT (Truck-Rail-Truck) na kodzie 9810. Drugi pilotażowy transport, liczący ponad 400 przesyłek o wyższej wartości, został skonsolidowany przy użyciu kodów 9710 i 9810. Również w tym przypadku CEVA wykorzystała swój międzynarodowy transport drogowy. Samochód wyjechał z Shenzhen w Chinach, po 16 dniach dostarczając przesyłki do magazynu klienta w Wielkiej Brytanii, skąd były dalej dystrybuowane do klientów końcowych.

Bezpośredni eksport B2B

Kod celny 9710 opisany jest jako „bezpośredni eksport B2B w ramach transgranicznego handlu elektronicznego" i dotyczy towarów eksportowanych bezpośrednio przez sprzedawców na transgranicznej platformie sprzedaży e-commerce. Natomiast towary objęte kodem 9810 eksportowane są przez sprzedawców, którzy ubiegają się o eksport towarów w ramach transgranicznego handlu elektronicznego do międzynarodowych magazynów. Ich zastosowanie ma wzmocnić pozycję małych i średnich chińskich przedsiębiorstw w światowym handlu oraz ułatwić im prowadzenie międzynarodowej i transgranicznej działalności gospodarczej.

Rosnące potrzeby zrównoważenia czasu dostaw i kosztów

CEVA Logistics stale rozwija dodatkowe rozwiązania transportowe w zakresie dostaw samochodowych, kolejowych i multimodalnych między Chinami a Europą. W ten sposób odpowiada na rosnące potrzeby zrównoważenia czasu dostaw, kosztów i bardziej ekologicznego transportu.

Jessica Herren, global leader of customs brokerage, CEVA Logistics, mówi: „W CEVA Logistics naszym celem jest ułatwianie handlu międzynarodowego. Sprawdzamy nowe trasy i sposoby tranzytu, tak aby skrócić ich czas, dodatkowo mamy też ekspertów ds. odpraw celnych, którzy są niezbędni do pomocy naszym klientom w rozwoju ich działalności na arenie międzynarodowej. Dzięki naszej wiedzy klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, nam pozostawiając odprawę celną. E-commerce będzie nadal ważnym obszarem wzrostu, dlatego badamy i wprowadzamy nowe rozwiązania w zakresie obsługi światowego handlu elektronicznego - nawet na poziomie przesyłek - tak aby móc naszym globalnym klientom dostarczać jeszcze większą wartość".