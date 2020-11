CEVA Logistics operatorem najnowocześniejszego centrum dystrybucji książek w Europie

Współpraca między CEVA Logistics a Emmelibri (Grupa Messaggerie) rozpoczęła się w latach 90-tych, a od 2013 roku CEVA zarządza centrum dystrybucji City of Books w Stradella w Pavii, gdzie są magazynowane są książki i inne produkty dystrybuowane przez Messaggerie Libri.

W czerwcu tego roku firmy podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia spółki joint venture i przedłużenia dotychczasowej współpracy, co zrealizowały właśnie teraz.

Obecnie Emmelibri jest najważniejszym, niezależnym dystrybutorem książek i innych wydawnictw we Włoszech, obecnym na rynku od ponad 100 lat. CEVA i Emmelibri - liderzy w swoich segmentach usług, rozpoczynają teraz realizację ambitnego i długoterminowego projektu, w efekcie którego powstanie jeden z najnowocześniejszych oraz najbardziej innowacyjnych magazynów logistycznych w Europie.

Innowacje i nowe możliwości

Za wdrożenie nowego projektu ma odpowiadać utworzona właśnie firma C&M Book Logistics, której równorzędnymi partnerami są CEVA Logistics Italia (należąca do Grupy CMA CGM, światowego lidera w logistyce i spedycji) oraz Emmelibri (firma w 100 proc. kontrolowana przez Messaggerie Italiane). Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym nowej spółki będzie Christophe Boustouller - dyrektor generalny CEVA Logistics Italia, natomiast stanowisko wiceprezesa obejmie Renato Salvetti - dyrektor generalny Messaggerie Libri.

Spółka C&M Book Logistics będzie odpowiadać za zarządzanie centrum dystrybucji City of Books oraz będzie nadzorować realizację dwuletniego programu inwestycyjnego, który ma przekształcić ten magazyn na w pełni zautomatyzowany obiekt. Dzięki inwestycji wartej 40 mln EUR, w magazynie o powierzchni 80 tys. mkw. zostanie wdrożony jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów automatyzacji. Prace będą prowadzone przez blisko dwa lata, a uruchomienie operacyjne zaplanowano na początek 2023 roku.

„Miło nam poinformować o utworzeniu w ramach partnerstwa z CEVA Logistics Italia firmy C&M Book Logistics, która ma zapoczątkować nowy etap w rozwoju krajowej dystrybucji książek we Włoszech" - mówi Alberto Ottieri, wiceprezes i dyrektor zarządzający Messaggerie Italiane i CEO Emmelibri. „Jednym z najważniejszych celów partnerstwa, nad którym pracowaliśmy z Roberto Miglio, dyrektorem zarządzającym Messaggerie Italiane, było wejście Grupy Messaggerie do strategicznego sektora, jakim jest logistyka i dążenie do innowacji w obszarze dystrybucji, co zawsze było sercem naszej działalności. Chcemy sprostać wyzwaniom przyszłości a jednocześnie inwestować w automatyzację niezbędną dla konkurencyjności. Jako długoletni partner o międzynarodowym zasięgu, CEVA Logistics jest dla nas najlepszym wyborem”.