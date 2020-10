CEVA Logistics otwiera pierwszy oddział w Kazachstanie

Siedziba główna nowego oddziału CEVA Logistics mieści się w kazachskim mieście Ałmaty, największej metropolii tego kraju. Klientom zapewnia pełen zakres usług multimodalnych, w tym rozwiązania lotnicze, morskie i drogowe. Kazachstan jest ważnym węzłem komunikacyjnym pomiędzy Wschodem i Zachodem (Chiny i Europa). Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze kolejowej może też wspierać optymalizację różnych wariantów tras alternatywnych, jak pociągi blokowe z Chin do Europy czy dostawy koleją transkaspijską z Chin do Turcji. Biuro CEVA Logistics będzie też działać na lotnisku Ałmaty, które jest bramą do wielu innych rynków Azji Środkowej.

Szeroki zakres obsługi różnych grup towarów

Gospodarka Kazachstanu opiera się głównie na eksporcie. Zespół CEVA Logistics zapewni więc obsługę klientom z różnego rodzaju branż, działających w oparciu o wykorzystanie m.in. paliw mineralnych, żelaza, stali, miedzi, nasion oleistych i mrożonego mięsa.

Bruno Planatz, dyrektor regionalny CEVA Logistics IMEA, zapowiada: „Azja Środkowa jest strategicznym i wciąż rosnącym rynkiem, głównie ze względu na rolę, jaką pełni w połączeniach transportowych między Wschodem a Zachodem. Kazachstan jest w samym centrum rozwoju i cieszymy się, że to właśnie tu uruchamiamy własne oddziały CEVA Logistics, zapewniając klientom o bardzo zróżnicowanych wymaganiach lokalną obsługę. Na tym jednak nie kończą się nasze ambicje związane z tym regionem, już teraz planujemy w ciągu najbliższych miesięcy otwarcie kolejnych oddziałów".

Wzmocnienie oferty CEVA Logistics w Polsce

Ekspansja CEVA Logistics w Azji Środkowej, uruchomienie pierwszej placówki w Kazachstanie i plany otwierania kolejnych to bardzo ważna informacja także dla polskiego oddziału i jego klientów. To właśnie przez Kazachstan przebiega trasa drogowych przewozów drobnicowych w relacji Chiny – Polska, które zostały uruchomione w ubiegłym roku. Dzięki wsparciu, know-how i dużemu doświadczeniu lokalnych zespołów polski oddział CEVA Logistics będzie mógł wzmocnić ofertę usług, zwłaszcza w obszarze spedycji drogowej i kolejowej, które już teraz rozwijają się bardzo dynamicznie na tym kierunku.