CEVA Logistics przedłuża umowę z Mondadori

CEVA Logistics jest partnerem logistycznym Grupy Mondadori od maja 2017 roku. Podpisana właśnie umowa przedłuża współpracę między firmami o następne 5 lat. CEVA będzie zarządzała wszystkimi operacjami logistycznymi w magazynie Mondadori, który usytuowany jest między Stradellą a Weroną. CEVA będzie odpowiadać za dystrybucję około 65 mln przesyłek rocznie obejmujących blisko 340 tys. tytułów książek.

- Jesteśmy bardzo dumni z odnowienia tego kontraktu, za co chciałbym podziękować Ernesto Mauriemu, dyrektorowi generalnemu Grupy Mondadori. To dowód na to, że CEVA jest jednym z najbardziej cenionych operatorów logistycznym na włoskim rynku księgarskim – powiedział Christophe Boustouller, dyrektor zarządzający CEVA Logistics we Włoszech.

CEVA Logistics dbając o najwyższą jakość obsługi procesów operacyjnych w logistyce kontraktowej stawia na wdrażanie autorskich projektów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Do wsparcia procesów magazynowych, takich jak kompletacja czy monitoring, operator wykorzystuje automatyzację oraz drony i roboty. Przy wdrażaniu różnego rodzaju projektów, kluczowe znaczenie mają też opracowane przez ekspertów CEVA standardy jakościowe, których celem jest utrzymanie perfekcyjności procesów w każdym obszarze działania.