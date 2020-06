CEVA Logistics przedstawia plany ekspansji w Afryce

CEVA Logistics nabyła pakiet kontrolny AMI Worldwide, znanego afrykańskiego dostawcy usług logistycznych z rozwiniętą siecią oddziałów we Wschodniej i Południowej Afryce oraz ponad 100-letnim doświadczeniem w obsłudze klientów z tego regionu. Dzięki tej transakcji od 1 lipca globalną sieć logistyczną CEVA wzmocnią oddziały AMI Worldwide zlokalizowane w 12 krajach oraz blisko 1 000 pracowników. Będą one stanowić bazę do dalszej ekspansji firmy i kolejnych inwestycji na kontynencie afrykańskim. Celem ma być zapewnienie klientom CEVA dostępu do zintegrowanej sieci logistycznej, ułatwienie przepływu ładunków w Afryce oraz wzmocnienie wymiany handlowej z resztą świata.

CEVA przyłącza CCIS i wzmacnia operacje w kolejnych krajach afrykańskich

Do sieci CEVA w Mali, Burkina Faso i Wybrzeżu Kości Słoniowej dołączą również trzy lokalizacje CMA CGM Inland Services (CCIS). Intermodalna infrastruktura ma stanowić platformę rozwojową usług zarówno na lądzie jak i na morzu. Oprócz wielu rozwiązań związanych z zarządzaniem flotą kontenerową na lądzie, jej oferta obejmuje usługi spedycyjne oraz fracht oceaniczny połączone z usługami o wartości dodanej, takimi jak zarządzanie serwisem „reeferów” (kontenery chłodnicze), załadunek i rozładunek kontenerów, suchy port oraz usługi depotowe.

CEVA wzmacnia też obecność w Mauretanii, gdzie rozpoczęła działalność w ramach obsługi operacyjnej korytarzy tranzytowych. Natomiast utworzona w Etiopii nowa spółka joint venture z MACFAA zostanie przyłączona do sieci CEVA po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń regulacyjnych.

CEVA wyznacza swój cel – bycie liderem rynku w Afryce

Dzięki nowym, strategicznym inwestycjom CEVA znacząco rozszerzy możliwości działalności w Afryce. Oferując pełen zakres usług logistycznych, będzie mogła sprostać oczekiwaniom dynamicznie rozwijających się rynków retail i dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie CEVA zapewni klientom kompleksową obsługę w ramach rozbudowanej globalnej sieci, gwarantując najwyższą jakość usług i wiedzę ekspercką.

Docelowo sieć logistyczna CEVA Logistics w Afryce ma objąć:

- 41 krajów, gdzie będzie działać 79 oddziałów,

- 1 300 pracowników,

- 19 magazynów o łącznej powierzchni 135 tys. mkw.,