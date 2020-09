CEVA Logistics realizuje strategiczną inwestycje

Hillebrand inwestuje w cyfryzację usług i rozwija platformę do zarządzania transportem i magazynowaniem

Wdrożenie CargoWise ma zapewnić zespołom CEVA Logistics na całym świecie możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym na jednej platformie wszystkich operacji spedycyjnych i celnych. Dedykowana platforma, wspierając cyfrową transformację CEVA, umożliwi pracownikom dostęp do tych samych informacji w ramach jednej bazy danych obejmującej wszystkie funkcjonalności, oddziały, kraje i wersje językowe. Do końca 2022 roku, 50 proc. wszystkich oddziałów CEVA Logistics będzie przeprowadzać operacje już tylko za pośrednictwem CargoWise. Cały proces wdrożenia ma być zakończony do 2025 roku.

Cyfrowa transformacja

Uruchomienie platformy CargoWise jest kluczowym elementem programu CEVA Logistics - IMPACT 2020, ukierunkowanego zarówno na rozwój biznesu jak i poprawę efektywności operacyjnej. Wśród innych inwestycji zrealizowanych w ramach tego programu wymienić można zakup większościowego pakietu akcji AMI Manica w Afryce czy wdrożenie platformy dla klientów MyCEVA.

Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics, podsumowuje: „Uruchomiając CargoWise, CEVA Logistics będzie nadal zwiększać swoją produktywność i efektywność, jednocześnie umacniając pozycję lidera w obszarze usług multimodalnych oraz logistyki kontraktowej. Dzięki naszemu doświadczeniu w sektorze transportowym i logistycznym, dokonaliśmy właściwego wyboru CargoWise jako nowej platformy cyfrowej. W ostatnim czasie CEVA Logistics zainwestowała w rozwój jakości usług dla klientów, teraz to wdrożenie pozwoli nam także usprawnić pracę naszych specjalistów”.

Richard White, założyciel i dyrektor generalny firmy WiseTech Global, uzupełnia „Jest nam niezmiernie miło powitać CEVA Logistics w naszej globalnej rodzinie wdrożeniowej. To fantastyczna decyzja dla biznesu firmy i jej tysięcy specjalistów od logistyki”.

„W ciągu ostatnich sześciu miesięcy świat logistyki doświadczył wielu istotnych zmian związanych z cyfryzacją i automatyzacją procesów, które będą miały kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w przyszłości. CargoWise wzmocni i pozwoli CEVA Logistics nie tylko na znaczący wzrost efektywności operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw, ale także wzmocni jej globalną pozycję i siłę.”

CargoWise, flagowa platforma logistyczna WiseTech licencjonowana w 160 krajach, umożliwia dostawcom usług logistycznych wdrażanie złożonych i kompleksowych operacji w obszarach takich jak spedycja, odprawa celna, magazynowanie, śledzenie przesyłek, transport lądowy, e-commerce oraz zgodności z międzynarodowymi regulacjami. Umożliwia zarządzanie operacjami logistycznym w oparciu o jedną bazę danych, obejmującą wielu użytkowników oraz różne funkcjonalności, kraje, wersje językowe i waluty.