CEVA Logistics udostępnia swoje innowacyjne zasoby do walki z COVID-19

Ameryka Północna

Dla jednej z amerykańskich firm z branży technologii medycznych, wyznaczonej przez rząd USA do produkcji testów na COVID-19, CEVA Logistics podjęła się dystrybucji testów na terenie New Jersey, Seattle i Chicago. Aby zrealizować ro zadanie, zespół do zarządzania transportem CEVA Logistics USA opracował nowy proces szybkich dostaw w oparciu o przyspieszony transport lądowy, fracht lotniczy i ekspresowe transporty na ostatniej mili. Dzięki temu przesyłki szybko docierają do punktów zapalnych w szpitalach i laboratoriach.

Hiszpania

CEVA przejęła odpowiedzialność za obsługę importu, odprawę celną i dostawę frachtem lotniczym przekazanych przez Huawei miliona masek ochronnych dla hiszpańskiej służby zdrowia. Pracownicy CEVA Spain, hiszpański zespół Huawei oraz władze lotniska w Madrycie robili wszystko, aby maski dotarły do punktów dystrybucji jeszcze tego samego dnia kiedy wylądował samolot z przesyłką.

Wielka Brytania

Zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie wraz z krzywą zachorowań na Covid-19. W odpowiedzi na to, CEVA Logistics współpracując z iMakrstudio and Guys oraz St. Thomas' Hospital Trust, buduje w południowo-wschodniej Anglii centrum dystrybucji i druku 3D, w której znajdzie się 250 drukarek 3D do produkcji osłon ochronnych. CEVA odpowiada za zarządzanie całą infrastrukturą i logistyką, co obejmuje montaż osłon oraz ich wysyłkę do szpitali w całym kraju.

Usługi dla społeczności lokalnych

Poza działalnością na rzecz organizacji medycznych, CEVA Logistics świadczy też podstawowe usługi dystrybucji dla społeczności lokalnej, gwarantując codzienne dostawy setek niezbędnych przesyłek do supermarketów, szpitali i aptek. Firma utrzymuje również zaawansowane stany magazynowe w hurtowniach, aby móc szybko reagować w przypadku szybkich zmian biorąc pod uwagę różne scenariusze.

- Utrzymanie usług na pierwszej linii frontu w tym globalnym czasie kryzysu jest naszym obowiązkiem i wyzwaniem zespołowym pomiędzy CEVA Logistics i jej partnerami. Ponieważ klienci i pacjenci polegają na nas bardziej niż kiedykolwiek, pozostajemy zobowiązani do zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw na najwyższym możliwym poziomie - powiedział Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics.